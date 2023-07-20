"Шахтар" продасть свого гравця турецькому клубу

Майкон святкує чемпіонство "Шахтаря". Фото: instagram.com/maycon/

Донецький "Шахтар" готовий відпустити одного зі своїх легіонерів до турецького клубу. Стамбульський "Галатасарай" зацікавлений у трансфері Майкона.

Бразилець може змінити клуб найближчим часом, повідомляє Sambafoot.

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Бразильський хавбек Майкон, який на правах оренди виступає за "Корінтіанс", може продовжити кар'єру у чемпіонаті Туреччини. "Галатасарай" готує для "Шахтар" офіційну пропозицію щодо 26-річного гравця.

Майкон у складі "гірників". Фото: instagram.com/maycon/

Скільки "Шахтар" заробить на продажі Майкона?

Бразилець є вихованцем "Корінтіансу". У 2018 році "гірники" заплатили за нього 6,6 млн євро. Навесні минулого року півзахисник евакуювався з України до Румунії разом з іншими бразильцями з "Шахтаря". У результаті він пішов на правах оренди в "Корінтіанс".

Бразильський клуб має опцію першочергової покупки Майкона. Як тільки офіційно стане відома ціна, яку запропонує "Галатасарай", "Корінтіанс" зможе викупити контракт гравця за ті самі гроші.

Проблема полягає в тому, що "Корінтіанс" не має коштів для того, щоб викупити Майкона. Згідно з чутками, "Галатасарай" запропонує "Шахтарю" п'ять мільйонів євро.

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