Винисиус Тобиас обновил свое соглашение с Шахтером

Винисиус Тобиас. Фото: ФК Шахтер

Игрок "Шахтера" Винисиус Тобиас обновил свое соглашение с украинским клубом. Новый контракт рассчитан до 2029 года.

Об этом говорится на официальном сайте клуба.

Читайте также:

Контракт Винисиуса Тобиаса

Новый контракт 20-летнего игрока рассчитан до конца июня 2029 года.

⚡️ Виннисиус остается с нами! 🧡



🇧🇷 Бразильский защитник подписал с «Шахтером» новый контракт до 30 июня 2029 года ✍️ #Shakhtar pic.twitter.com/AUHMjqK57n — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) Июль 16, 2024

Известно, что Тобиас был приобретен у "Интернасьоналя" зимой 2022 года за 6 млн евро. Впоследствии в апреле его арендовал мадридский Реал за 500 тысяч евро.

Винисиус сыграл в 66 матчах молодежный команд испанского клуба и отличился 9 ассистами. В январе 2024 года он дебютировал в стартовом составе главного состава "Реал Мадрида".

Напомним, "Динамо" получит предложение по одной из своих звезд — игроком интересуется немецкий клуб.

Ребров может уйти из сборной Украины из-за предложения по работе от известного клуба.

Шевченко решил, какой клуб заменит "Днепр-1" в УПЛ.

Де Брюйне выбрал клуб, в котором проведет следующий сезон.

В "Днепр-1" назвали людей, виновных в ликвидации клуба.