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Шахтер продлил контракт с известным футболистом

17 июля 2024 10:41
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Винисиус Тобиас обновил свое соглашение с Шахтером
Винисиус Тобиас. Фото: ФК Шахтер
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Игрок "Шахтера" Винисиус Тобиас обновил свое соглашение с украинским клубом. Новый контракт рассчитан до 2029 года.

Об этом говорится на официальном сайте клуба.

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Контракт Винисиуса Тобиаса

Новый контракт 20-летнего игрока рассчитан до конца июня 2029 года.

Известно, что Тобиас был приобретен у "Интернасьоналя" зимой 2022 года за 6 млн евро. Впоследствии в апреле его арендовал мадридский Реал за 500 тысяч евро.

Винисиус сыграл в 66 матчах молодежный команд испанского клуба и отличился 9 ассистами. В январе 2024 года он дебютировал в стартовом составе главного состава "Реал Мадрида".

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