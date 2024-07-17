Вінісіус Тобіас оновив свою угоду з Шахтарем

Шахтар продовжив контракт з відомим футболістом
Гравець "Шахтаря" Вінісіус Тобіас оновив свою угоду з українським клубом. Новий контракт розрахований до 2029 року.
Про це йдеться на офіційному сайті клубу.
Контракт Вінісіуса Тобіаса
Новий контракт 20-річного гравця розраховано до кінця червня 2029 року.
⚡️ Вінісіус залишається з нами! 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 16, 2024
🇧🇷 Бразильський захисник підписав із «Шахтарем» новий контракт до 30 червня 2029 року ✍️#Shakhtar pic.twitter.com/AUHMjqK57n
Відомо, що Тобіаса придбали в "Інтернасьоналю" взимку 2022 року за 6 млн євро. Згодом у квітні його орендував мадридський Реал за 500 тисяч євро.
Вінісіус заграв у 66 матчах молодіжний команд іспанського клубу та відзначився 9 асистами. У січні 2024 року він дебютував у стартовому складі головного складу "Реал Мадриду".
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