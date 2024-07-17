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Шахтар продовжив контракт з відомим футболістом

17 липня 2024 10:41
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Вінісіус Тобіас оновив свою угоду з Шахтарем
Вінісіус Тобіас. Фото: ФК Шахтар
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Гравець "Шахтаря" Вінісіус Тобіас оновив свою угоду з українським клубом. Новий контракт розрахований до 2029 року. 

Про це йдеться на офіційному сайті клубу

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Контракт Вінісіуса Тобіаса

Новий контракт 20-річного гравця розраховано до кінця червня 2029 року. 

Відомо, що Тобіаса придбали в "Інтернасьоналю" взимку 2022 року за 6 млн євро. Згодом у квітні його орендував мадридський Реал за 500 тисяч євро. 

Вінісіус заграв у 66 матчах молодіжний команд іспанського клубу та відзначився 9 асистами. У січні 2024 року він дебютував у стартовому складі головного складу "Реал Мадриду".

Нагадаємо, "Динамо" отримає пропозицію по одній зі своїх зірок — гравцем цікавиться німецький клуб.

Ребров може піти зі збірної України через пропозицію по роботі від відомого клубу.

Шевченко вирішив, який клуб замінить "Дніпро-1" в УПЛ. 

Де Брюйне обрав клуб, у якому проведе наступний сезон. 

У "Дніпро-1" назвали людей, які винні у ліквідації клубу.

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