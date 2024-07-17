Вінісіус Тобіас оновив свою угоду з Шахтарем

Вінісіус Тобіас. Фото: ФК Шахтар

Гравець "Шахтаря" Вінісіус Тобіас оновив свою угоду з українським клубом. Новий контракт розрахований до 2029 року.

Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

Читайте також:

Контракт Вінісіуса Тобіаса

Новий контракт 20-річного гравця розраховано до кінця червня 2029 року.

⚡️ Вінісіус залишається з нами! 🧡



🇧🇷 Бразильський захисник підписав із «Шахтарем» новий контракт до 30 червня 2029 року ✍️#Shakhtar pic.twitter.com/AUHMjqK57n — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 16, 2024

Відомо, що Тобіаса придбали в "Інтернасьоналю" взимку 2022 року за 6 млн євро. Згодом у квітні його орендував мадридський Реал за 500 тисяч євро.

Вінісіус заграв у 66 матчах молодіжний команд іспанського клубу та відзначився 9 асистами. У січні 2024 року він дебютував у стартовому складі головного складу "Реал Мадриду".

Нагадаємо, "Динамо" отримає пропозицію по одній зі своїх зірок — гравцем цікавиться німецький клуб.

Ребров може піти зі збірної України через пропозицію по роботі від відомого клубу.

Шевченко вирішив, який клуб замінить "Дніпро-1" в УПЛ.

Де Брюйне обрав клуб, у якому проведе наступний сезон.

У "Дніпро-1" назвали людей, які винні у ліквідації клубу.