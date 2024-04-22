Шахтер пропустил первым, но выиграл в напряженном матче с Зарей

Эгиналдо сравнял счет в матче. Фото: "Шахтер"

В рамках 25-тура Украинской премьер-лиги "Шахтер" принимал луганскую "Зарю". Для обеих команд это был второй матч за пять дней.

"Шахтер" выиграл со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Шахтер" — "Заря"

С первых минут матча "Заря", игравшая ослабленным составом, закрылась в оборону. При этом всегда на чеку для контратаки был Антюх, который весь матч пытался вырываться в свободные зоны.

"Шахтеру" в первом тайме в атаке часто ничего не удавалось. Слишком плотной была защита соперника.

Первый гол зрители увидели на 50-й минуте и забила его "Заря" после контратаки. Ндур отобрал мяч у защитников и затем после подачи Антюх головой забил мяч, которые еще и руку Бондаря зацепил.

Пропустив гол "Шахтер" выпустил на полепять бразильцев и это принесло результат. На 72-й минуте Кевин навесил с левого фланга, а Эгиналдо головой забил его в ворота.

"Шахтер" продолжил атаковать и все же забил победный мяч. На 87-й минуте Кевин снова навесил с левого фланга и Сикан также забил как ранее Эгиналдо.

На 89-й минуте "Заря" еще и осталась в меньшинстве. Фол последней надежды на Сикане совершил Сапутин.

"Шахтер" — "Заря" — 2:1

Голы: Эгиналдо, 72, Сикан, 87 — Антюх, 50

"Шахтер": Ризнык — Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азарову (Педриньо, 71) — Крыськив — Швед (Сикан, 57), Бондаренко, Судаков (Марлон, 63), Невертон (Кевин, 56) — Траоре (6).

"Заря": Сапутин — Кирюханцев (Кирюханцев, 90), Жан Клод, Бутко, Башич, Вантух — Хахлев (Мышнев, 78), Яцик (Волошин, 90+5), Дришлюк (Мичин, 90+1) — Антю. (Горбач, 78).

Удаление: Сапутин, 89

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