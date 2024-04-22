Шахтар пропустив першим, але виграв у напруженому матчі із Зорею

Егіналдо зрівняв рахунок у матчі. Фото: "Шахтар"

У рамках 25-го туру Української прем'єр-ліги "Шахтар" приймав луганську "Зорю". Для обох команд це був другий матч за п'ять днів.

"Шахтар" виграв із рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Шахтар" — "Зоря"

З перших хвилин матчу "Зоря", яка грала ослабленим складом, закрилася в оборону. При цьому завжди на сторожі для контратаки був Антюх, котрий весь матч намагався вириватися у вільні зони.

"Шахтарю" у першому таймі в атаці часто нічого не вдавалося. Занадто щільним був захист суперника.

Перший гол глядачі побачили на 50-й хвилині й його забила "Зоря" після контратаки. Ндур відібрав м'яч у захисників і потім після подачі Антюх головою забив м'яч, який ще й руку Бондаря зачепив.

Пропустивши гол "Шахтар" випустив на поле бразильців і це дало результат. На 72-й хвилині Кевін навісив із лівого флангу, а Егіналдо головою забив м'яч у ворота.

"Шахтар" продовжив атакувати і все ж таки забив переможний м'яч. На 87-й хвилині Кевін знову навісив із лівого флангу й Сікан також забив як раніше Егіналдо.

На 89-й хвилині "Зоря" ще й залишилася у меншості. Фол останньої надії на Сікані зробив Сапутін.

"Шахтар" — "Зоря" — 2:1

Голи: Егіналдо, 72, Сікан, 87 — Антюх, 50

"Шахтар": Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Азарові (Педріньйо, 71) — Криськів — Швед (Сікан, 57), Бондаренко, Судаков (Марлон, 63), Невертон (Кевін, 56) — Траоре (Егіналду, 64).

"Зоря": Сапутін — Кирюханцев (Кирюханцев, 90), Жан Клод, Бутко, Башич, Вантух — Хахльов (Мишньов, 78), Яцик (Волошин, 90+5), Дришлюк (Мічін, 90+1) — Антюх, Ндур (Горбач, 78).

Видалення: Сапутін, 89

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