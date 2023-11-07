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Шахтер и Барселона опубликовали стартовые составы на матч ЛЧ

7 ноября 2023 18:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шахтер и Барселона опубликовали стартовые составы на матч ЛЧ
Разминка "Шахтера" перед игрой с "Барселоной". Фото: instagram.com/fcshakhtar/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" принимает в немецком Гамбурге "Барселону". Это первый "самостоятельный" матч для Марино Пушича во главе "горняков". 

Оба тренера уже представили заявки своих команд на поединок ЛЧ, сообщает портал Новини.LIVE. 

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"Барселона" обыграла "Шахтер" две недели назад со счетом 2:1. Единственный гол в составе украинской команды в том матче забил Георгий Судаков. Ответный матч начнется в 19:45 на "Фолькспаркштадионе" в Гамбурге. Главный арбитр — Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина). 

На счету "Шахтера" только одна победа в трех матчах группового этапа Лиги чемпионов сезона 2023/2024. Перед стартом четвертого тура "горняки" расположились на третьей строчке в своем квартете. 

Шахтер Донецк
Игроки "Шахтера" перед матчем. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Стартовые составы команд 

"Шахтер": Ризнык — Крыськив, Бондар, Матвиенко, Ракицкий — Степаненко (капитан) — Гочолейшвили, Судаков, Невертон, Зубков — Сикан. 

Тренер: Марино Пушич. 

"Барселона": Тер Штеген — Маркос Алонсо, Кристенсен, Араухо, Канселу — Ромеу, Гави, Гюндоган — Рафинья, Левандовский, Ферран. 

Тренер: Хави Эрнандес. 

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