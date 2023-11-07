Шахтер и Барселона опубликовали стартовые составы на матч ЛЧ
В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" принимает в немецком Гамбурге "Барселону". Это первый "самостоятельный" матч для Марино Пушича во главе "горняков".
Оба тренера уже представили заявки своих команд на поединок ЛЧ, сообщает портал Новини.LIVE.
"Барселона" обыграла "Шахтер" две недели назад со счетом 2:1. Единственный гол в составе украинской команды в том матче забил Георгий Судаков. Ответный матч начнется в 19:45 на "Фолькспаркштадионе" в Гамбурге. Главный арбитр — Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина).
На счету "Шахтера" только одна победа в трех матчах группового этапа Лиги чемпионов сезона 2023/2024. Перед стартом четвертого тура "горняки" расположились на третьей строчке в своем квартете.
Стартовые составы команд
"Шахтер": Ризнык — Крыськив, Бондар, Матвиенко, Ракицкий — Степаненко (капитан) — Гочолейшвили, Судаков, Невертон, Зубков — Сикан.
Тренер: Марино Пушич.
"Барселона": Тер Штеген — Маркос Алонсо, Кристенсен, Араухо, Канселу — Ромеу, Гави, Гюндоган — Рафинья, Левандовский, Ферран.
Тренер: Хави Эрнандес.
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