Шахтер и Барселона опубликовали стартовые составы на матч ЛЧ

Разминка "Шахтера" перед игрой с "Барселоной". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" принимает в немецком Гамбурге "Барселону". Это первый "самостоятельный" матч для Марино Пушича во главе "горняков".

Оба тренера уже представили заявки своих команд на поединок ЛЧ, сообщает портал Новини.LIVE.

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"Барселона" обыграла "Шахтер" две недели назад со счетом 2:1. Единственный гол в составе украинской команды в том матче забил Георгий Судаков. Ответный матч начнется в 19:45 на "Фолькспаркштадионе" в Гамбурге. Главный арбитр — Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина).

На счету "Шахтера" только одна победа в трех матчах группового этапа Лиги чемпионов сезона 2023/2024. Перед стартом четвертого тура "горняки" расположились на третьей строчке в своем квартете.

Игроки "Шахтера" перед матчем. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Стартовые составы команд

"Шахтер": Ризнык — Крыськив, Бондар, Матвиенко, Ракицкий — Степаненко (капитан) — Гочолейшвили, Судаков, Невертон, Зубков — Сикан.

Тренер: Марино Пушич.

"Барселона": Тер Штеген — Маркос Алонсо, Кристенсен, Араухо, Канселу — Ромеу, Гави, Гюндоган — Рафинья, Левандовский, Ферран.

Тренер: Хави Эрнандес.

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