Шахтар та Барселона опублікували стартові склади на матч ЛЧ

Розминка "Шахтаря" перед грою із "Барселоною". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

У матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" приймає у німецькому Гамбурзі "Барселону". Це перший "самостійний" матч для Маріно Пушича на чолі "гірників".

Обидва тренери вже оприлюднили заявки своїх команд на поєдинок ЛЧ, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Барселона" обіграла "Шахтар" два тижні тому з рахунком 2:1. Єдиний гол у складі української команди у тому матчі забив Георгій Судаков. Матч-відповідь розпочнеться о 19:45 на "Фолькспаркштадіоні" в Гамбурзі. Головний арбітр — Ірфан Пельто (Боснія та Герцеговина).

На рахунку "Шахтаря" лише одна перемога у трьох матчах групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2023/2024. Перед стартом четвертого туру "гірники" займають третю сходинці у своєму квартеті.

Гравці "Шахтаря" перед матчем. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Стартові склади команд

"Шахтар": Різник — Гочолейшвілі, Бондар, Ракицький, Матвієнко, — Степаненко (капітан) — Зубков, Криськів, Судаков, Невертон, — Сікан.

Тренер: Маріно Пушич.

"Барселона": Тер Штеген (капітан) — Канселу, Араухо, Крістенсен, Маркос Алонсо — Гюндоган, Ромеу, Гаві — Рафінья, Левандовський, Ферран.

Тренер: Хаві Ернандес.

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