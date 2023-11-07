Шахтар та Барселона опублікували стартові склади на матч ЛЧ
У матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" приймає у німецькому Гамбурзі "Барселону". Це перший "самостійний" матч для Маріно Пушича на чолі "гірників".
Обидва тренери вже оприлюднили заявки своїх команд на поєдинок ЛЧ, повідомляє портал Новини.LIVE.
"Барселона" обіграла "Шахтар" два тижні тому з рахунком 2:1. Єдиний гол у складі української команди у тому матчі забив Георгій Судаков. Матч-відповідь розпочнеться о 19:45 на "Фолькспаркштадіоні" в Гамбурзі. Головний арбітр — Ірфан Пельто (Боснія та Герцеговина).
На рахунку "Шахтаря" лише одна перемога у трьох матчах групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2023/2024. Перед стартом четвертого туру "гірники" займають третю сходинці у своєму квартеті.
Стартові склади команд
"Шахтар": Різник — Гочолейшвілі, Бондар, Ракицький, Матвієнко, — Степаненко (капітан) — Зубков, Криськів, Судаков, Невертон, — Сікан.
Тренер: Маріно Пушич.
"Барселона": Тер Штеген (капітан) — Канселу, Араухо, Крістенсен, Маркос Алонсо — Гюндоган, Ромеу, Гаві — Рафінья, Левандовський, Ферран.
Тренер: Хаві Ернандес.
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