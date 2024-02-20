Шахтер и Оболонь получили разрешения на допуск болельщиков на трибуны
В чемпионате Украины по футболу принято революционное решение. На трибуны вернут болельщиков.
Правда, речь идет о клубах, которые этого сами хотят, сообщил портал Новини.LIVE.
"Оболонь" пустит больше фанатов, чем "Шахтер"
"Шахтер" и "Оболонь" официально заявили о допуске фанатов на свои домашние матчи Украинской премьер-лиги.
Поскольку "Шахтер" будет принимать соперников на "Арене Львов", которая находятся на открытой местности, то у них нет большого укрытия. "Горняки" смогут принять лишь 500 зрителей. Весь доход от продажи билетов пойдет на помощь Вооруженным силам Украины.
20% бесплатных билетов отдадут военным, 40% билетов поступят в свободную продажу, 20% – это VIP-билеты, 20% билетов поступят для технического персонала и участников соревнований.
"Оболонь" будет играть в Киеве на родном стадионе. Их матчи смогут посетить 1,5 тысячи болельщиков.
Отметим, что также болельщиков хотят провести на трибуны "Полесье", "Верес" и "Карпаты". Еще ряд клубов не определился.
Напомним, киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды.
Лидер "Баварии" подрался с тренером и решил сменить клуб.
"Челси" решил продать Мудрика.
Трубин заинтересовал три известных клуба — готовится трансфер.
Милевский почти полностью лишился волос.
Читайте Новини.LIVE!