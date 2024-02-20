Шахтер и Оболонь получили разрешения на допуск болельщиков на трибуны

Болельщики "Оболони". Фото: football24

В чемпионате Украины по футболу принято революционное решение. На трибуны вернут болельщиков.

Правда, речь идет о клубах, которые этого сами хотят, сообщил портал Новини.LIVE.

Болельщики "Шахтера". Фото: "Шахтер"

"Оболонь" пустит больше фанатов, чем "Шахтер"

"Шахтер" и "Оболонь" официально заявили о допуске фанатов на свои домашние матчи Украинской премьер-лиги.

Поскольку "Шахтер" будет принимать соперников на "Арене Львов", которая находятся на открытой местности, то у них нет большого укрытия. "Горняки" смогут принять лишь 500 зрителей. Весь доход от продажи билетов пойдет на помощь Вооруженным силам Украины.

20% бесплатных билетов отдадут военным, 40% билетов поступят в свободную продажу, 20% – это VIP-билеты, 20% билетов поступят для технического персонала и участников соревнований.

"Оболонь" будет играть в Киеве на родном стадионе. Их матчи смогут посетить 1,5 тысячи болельщиков.

Отметим, что также болельщиков хотят провести на трибуны "Полесье", "Верес" и "Карпаты". Еще ряд клубов не определился.

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