Шахтер сыграет матч чемпионата Украины со зрителями

"Горняки" на разминке. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Клубы украинской Премьер-лиги готовятся к возвращению болельщиков на трибуны. Зрители смогут посетить стадионы впервые за несколько лет.

Один из ближайших матчей УПЛ пройдет с заполненными трибунами, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

Болельщики "Александрии" и "Шахтера" смогут посетить поединок 18 тура украинской Премьер-лиги с участием своих команд. Этот матч состоится в понедельник, 26 февраля, в 13:00.

Тренировка вратарей "Шахтера". Фото: пресс-служба клуба

Сколько зрителей пустят на стадион

Первым украинским клубом, который получил разрешение вернуть болельщиков на стадион, стал "Верес". После этого аналогичное право получила и "Александрия". На матч с "Шахтером" смогут попасть 1200 зрителей. Местная военная администрация уже утвердила такое решение.

До поединка на стадионе "Ника" донецкий "Шахтер" сыграет в "Марселе" второй поединок 1/8 Лиги Европы против местного "Олимпика". Первая встреча соперников завершилась со счетом 2:2.

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