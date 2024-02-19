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Шахтер сыграет матч чемпионата Украины со зрителями

19 февраля 2024 17:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шахтер сыграет матч чемпионата Украины со зрителями
"Горняки" на разминке. Фото: пресс-служба "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Клубы украинской Премьер-лиги готовятся к возвращению болельщиков на трибуны. Зрители смогут посетить стадионы впервые за несколько лет.

Один из ближайших матчей УПЛ пройдет с заполненными трибунами, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке". 

Болельщики "Александрии" и "Шахтера" смогут посетить поединок 18 тура украинской Премьер-лиги с участием своих команд. Этот матч состоится в понедельник, 26 февраля, в 13:00. 

Шахтер Донецк
Тренировка вратарей "Шахтера". Фото: пресс-служба клуба

Сколько зрителей пустят на стадион

Первым украинским клубом, который получил разрешение вернуть болельщиков на стадион, стал "Верес". После этого аналогичное право получила и "Александрия". На матч с "Шахтером" смогут попасть 1200 зрителей. Местная военная администрация уже утвердила такое решение. 

До поединка на стадионе "Ника" донецкий "Шахтер" сыграет в "Марселе" второй поединок 1/8 Лиги Европы против местного "Олимпика". Первая встреча соперников завершилась со счетом 2:2. 

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