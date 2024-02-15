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Один из клубов УПЛ вернет болельщиков на трибуны стадиона

15 февраля 2024 13:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Один из клубов УПЛ вернет болельщиков на трибуны стадиона
Футболисты "Вереса" празднуют победу. Фото: instagram.com/veres.club/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Болельщики украинского футбольного клуба "Верес" смогут посещать домашние матчи команды. Подопечные Олега Шандрука будут выступать при заполненных трибунах. 

Жители Ровно получили разрешение на возвращение на стадион, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Вереса". 

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Зрителям запрещено посещать футбольные матчи после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину. Некоторые футбольные клубы выступают против этого запрета. Они ссылаются на хоккейные и баскетбольные поединки, которые проводятся со зрителями, а также на концерты и прочие шоу с тысячами зрителей. 

Болельщики Вереса
Зрители на трибуне стадиона "Авангард". Фото: instagram.com/veres.club/

"Верес" ждет болельщиков на "Авангарде" 

В весенней части сезона 2023/2024 любители футбола смогут посетить домашние матчи "Вереса". Болельщики из Ровно и других городов смогут приобрести билеты на стадион "Авангард", где выступает команда Олега Шандрука. 

Ровенская областная военная администрация дала разрешение "Вересу" на проведение домашних футбольных матчей со зрителями. Организация доступа на стадионы должны проходить при соблюдении всех требований безопасности в условиях действия военного положения.

Свой следующий домашний поединок "Верес" проведет 25-го февраля. Соперником команды "Колос". По итогам 17 туров подопечные Олега Шандрука занимают предпоследнее, 15 место в турнирной таблице. 

 

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