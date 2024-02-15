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Один із клубів УПЛ поверне вболівальників на трибуни стадіону

15 лютого 2024 13:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Один із клубів УПЛ поверне вболівальників на трибуни стадіону
Футболісти "Вереса" святкують перемогу. Фото: instagram.com/veres.club/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Уболівальники українського футбольного клубу "Верес" матимуть змогу відвідувати домашні матчі команди. Підопічні Олега Шандрука виступатимуть за заповнених трибун.

Жителі Рівного одержали дозвіл на повернення на стадіон, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт "Вереса".

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Глядачам заборонено відвідувати футбольні матчі після початку повномасштабного вторгнення росіян до України. Деякі футбольні клуби виступають проти цієї заборони. Вони посилаються на хокейні та баскетбольні поєдинки, які проводяться з глядачами, а також на концерти та інші шоу із тисячами глядачів.

Вболівальники Вереса
Глядачі на трибуні стадіону "Авангард". Фото: instagram.com/veres.club/

"Верес" чекає на вболівальників на "Авангарді"

У весняній частині сезону 2023/2024 шанувальники футболу зможуть відвідати домашні матчі "Вереса". Вболівальники із Рівного та інших міст зможуть придбати квитки на стадіон "Авангард", де виступає команда Олега Шандрука.

Рівненська обласна військова адміністрація надала дозвіл "Вересу" на проведення домашніх футбольних матчів із глядачами. Організація доступу на стадіони повинні відбуватися за дотримання всіх вимог безпеки в умовах дії воєнного стану.

Свій наступний домашній поєдинок "Верес" проведе 25 лютого. Суперником команди "Колос". За підсумками 17 турів підопічні Олега Шандрука посідають передостаннє, 15 місце у турнірній таблиці.

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Вболівальники зможуть побачити матч Ліги Європи "Шахтар" — "Марсель" онлайн у прямій трансляції.

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спорт
футбол
УПЛ
Верес
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