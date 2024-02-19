Шахтар зіграє матч чемпіонату України із глядачами

"Гірники" на розминці. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Клуби української Прем'єр-ліги готуються до повернення уболівальників на трибуни. Глядачі матимуть змогу відвідати стадіони вперше за кілька років.

Один із найближчих матчів УПЛ пройде із заповненими трибунами, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

Вболівальники "Олександрії" та "Шахтаря" зможуть відвідати поєдинок 18 туру української Прем'єр-ліги за участю своїх команд. Цей матч відбудеться у понеділок, 26 лютого, о 13.00.

Тренування воротарів "Шахтаря". Фото: пресслужба клубу

Скільки глядачів пустять на стадіон

Першим українським клубом, який одержав дозвіл повернути вболівальників на стадіон, став "Верес". Після цього аналогічне право набула і "Олександрія". На матч із "Шахтарем" зможуть потрапити 1200 глядачів. Місцева військова адміністрація вже ухвалила таке рішення.

До поєдинку на стадіоні "Ніка" донецький "Шахтар" зіграє у "Марселі" другий поєдинок 1/8 Ліги Європи проти місцевого "Олімпіка". Перша зустріч суперників завершилась із рахунком 2:2.

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