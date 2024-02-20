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Шахтар та Оболонь отримали дозволи на допуск уболівальників на трибуни

20 лютого 2024 17:41
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Агабекян Карен
редактор
Шахтар та Оболонь отримали дозволи на допуск уболівальників на трибуни
Вболівальники "Оболоні". Фото: football24
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У чемпіонаті України з футболу ухвалено революційне рішення. На трибуни повернуть уболівальників.

Щоправда, йдеться про клуби, які цього самі хочуть, повідомив портал Новини.LIVE.

Шахтар
Вболівальники "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

"Оболонь" пустить більше фанатів, ніж "Шахтар"

"Шахтар" та "Оболонь" офіційно заявили про допуск фанатів на свої домашні матчі Української прем'єр-ліги.

Оскільки "Шахтар" прийматиме суперників на "Арені Львів", яка знаходиться на відкритій місцевості, то вони не мають великого укриття. "Гірники" зможуть прийняти лише 500 глядачів. Весь прибуток від продажу квитків піде на допомогу Збройним силам України.

20% безкоштовних квитків віддадуть військовим, 40% квитків надійдуть у вільний продаж, 20% — це VIP-квитки, 20% квитків надійдуть для технічного персоналу та учасників змагань.

"Оболонь" гратиме у Києві на рідному стадіоні. Їхні матчі зможуть відвідати 1,5 тисячі вболівальників.

Зазначимо, що також уболівальників хочуть провести на трибуни "Полісся", "Верес" та "Карпати". Ще ряд клубів не визначився.

Нагадаємо, київське "Динамо" готується до продажу гравців — хто піде з київської команди.

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футбол
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вболівальники
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