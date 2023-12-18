Шахтер в Японии не смог победить в благотворительном матче

Игроки "Шахтера" поздравляют Сикана с забитым мячом. Фото: "Шахтер"

В Токио (Япония) донецкий "Шахтер" провел благотворительный матч против "Ависпы Фукуоки". Все вырученные от игры средства пойдут на помощь Украине.

За отведенное врем команды не смогли определить, кто сильнее, сообщил портал Новини.LIVE.

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Японский клуб с первых секунд матча начал прессинговать "горняков", но пропустили опасную контратаку на 7-й минуте. Гочолейшвили с правого фланга навесил в штрафную площадку, где Сикан пробил головой в противоход голкиперу — 1:0.

После забитого мяча "Шахтер" контролировал ход матча, но после 30-й минуты японский клуб заиграл активнее. Затем на 34-й минуте забил Мия, а на 37-й — Канамори.

Второй тайм начался для "Шахтера" с быстрого гола. Швед на правом фланге проявил свои индивидуальные качество и красивым обводящим ударом в дальний угол ворот сравнял счет. Больше команды в этом матче не забивали, хотя, моменты были у обоих соперников.

"Шахтер" — "Ависпа Фукуока"

Голы: Сикан, 7, Швед, 53 — Мия, 34, Канамори, 37

"Шахтер": Ризнык (Рудько 46), Гочолеишвили (Лемкин 46), Бондарь (Вьюник 74), Матвиенко (Козик 46) (Топалов 74), Азарови (Назарина 46), Степаненко, Зубков, Бондаренко (Келси 46), Невертон (Эганилду 46), Сикан (Швед 46).

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