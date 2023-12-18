Шахтар в Японії не зміг перемогти у благодійному матчі

Гравці "Шахтаря" вітають Сікана із забитим м'ячем. Фото: "Шахтар"

У Токіо (Японія) донецький "Шахтар" провів благодійний матч проти "Авіспи Фукуоки". Усі отримані від гри кошти підуть на допомогу Україні.

За відведений час команди не змогли визначити, хто сильніший, повідомив портал Новини.LIVE.

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Японський клуб із перших секунд матчу почав пресингувати "гірників", але пропустили небезпечну контратаку на 7-й хвилині. Гочолейшвілі з правого флангу навісив у штрафний майданчик, де Сікан пробив головою у протихід голкіперу — 1:0.

Після забитого м'яча "Шахтар" контролював перебіг матчу, але після 30-ї хвилини японський клуб заграв активніше. Потім на 34-й хвилині забив Мія, а на 37-й — Канаморі.

Другий тайм розпочався для "Шахтаря" зі швидкого голу. Швед на правому фланзі виявив свою індивідуальну якість і красивим обвідним ударом у дальній кут воріт зрівняв рахунок. Більше команди в цьому матчі не забивали, хоча моменти були в обох суперників.

"Шахтар" — "Авіспа Фукуока"

Голи: Сікан, 7, Швед, 53 — Мія, 34, Канаморі, 37

"Шахтар": Різник (Рудько 46), Гочолеїшвілі (Льомкін 46), Бондар (В'юник 74), Матвієнко (Козик 46) (Топалов 74), Азаров (Назаріна 46), Степаненко, Зубков, Бондаренко (Келсі 4) Еганілду 46), Сікан (Швед 46).

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