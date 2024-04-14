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Шахтер в матче с удалением Зубкова победил в Полтаве

14 апреля 2024 16:07
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Агабекян Карен
редактор
Шахтер в матче с удалением Зубкова победил в Полтаве
Донецкий "Шахтер" победил "Ворсклу". Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 24-го тура Украинской премьер-лиги "Ворскла" сыграла с "Шахтером". Для "горняков" это был принципиальный матч, поскольку два последние раза выиграли полтавчане.

Однако на этот раз выиграл "Шахтер", сообщил портал Новини.LIVE.

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Для "Шахтера" сразу было понятно, что матч будет непростым, поскольку газон в Полтаве не соответствовал быстрому и техничному футболу. При этом "горняки" забили ранний гол.

На 22-й минуте Кевин убежал по левому флангу и прострелил вдоль штрафной на Зубкова, который пробил по воротам. Исенко удар отбил, но на добивании сыграл Сикан — 0:1.

После пропущенного гола "Ворскла" пыталась отыграться. "Шахтера" подобная ситуация также устраивала, поскольку появлялись свободные зоны для создания голевых атак.

Во втором тайме прямую красную карточку получил Зубков. Футболист "Шахтера" забыл убрать ногу и пробил вместо мяча в голову Исенко. Вопросов к карточке нет.

Оставшись в большинстве, "Ворскла" не знала, что ей делать. Команда смотрелась растеряно, что упростило задачу "Шахтеру" удержать счет.

"Ворскла" — "Шахтер" — 0:1

Гол: Сикан, 22

"Ворскла": Исенко — Крупский, Хрипчук, Пердута, Наджееб (Ковталюк, 68) — Павлюк, Сиссоко — Кане, Челядин (Адулай Джау Коджу, 82), Мякушко (Нестеренко, 52) — Степанюк

"Шахтер": Потрошитель — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азарову — Бондаренко (Назарина, 74), Криськив — Зубков, Судаков (Степаненко, 88), Кевин (Гомес, 60) — Сикан (Траоре, 73)

Предупреждение: Крупский

Удаление: Зубков, 56

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футбол
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