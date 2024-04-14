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Шахтар у матчі з вилученням Зубкова переміг у Полтаві

14 квітня 2024 16:07
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Агабекян Карен
редактор
Шахтар у матчі з вилученням Зубкова переміг у Полтаві
Донецький "Шахтар" переміг "Ворсклу" Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках 24-го туру Української прем'єр-ліги "Ворскла" зіграла з "Шахтарем". Для "гірників" це був принциповий матч, оскільки два останні рази виграли полтавці.

Проте цього разу виграв "Шахтар", повідомив портал Новини.LIVE.

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Для "Шахтаря" одразу було зрозуміло, що матч буде непростим, оскільки газон у Полтаві не відповідав швидкому та технічному футболу. При цьому гірники забили ранній гол.

На 22-й хвилині Кевін втік лівим флангом і прострілив уздовж штрафного майданчика на Зубкова, який пробив по воротах. Ісенко удар відбив, але на добиванні зіграв Сікан — 0:1.

Після пропущеного голу "Ворскла" намагалася відігратися. "Шахтаря" подібна ситуація також влаштовувала, оскільки з'являлися вільні зони для створення гольових атак.

У другому таймі пряму червону картку отримав Зубков. Футболіст "Шахтаря" забув прибрати ногу та пробив замість м'яча в голову Ісенка. Запитань до картки немає.

Залишившись у більшості, "Ворскла" не знала, що їй робити. Команда виглядала розгублено, що спростило завдання "Шахтарю" утримати рахунок.

"Ворскла" — "Шахтар" — 0:1

Гол: Сікан, 22

"Ворскла": Ісенко — Крупський, Хрипчук, Пердута, Наджеєб (Ковталюк, 68) — Павлюк, Сіссоко — Кане, Челядін (Адулай Джау Коджу, 82), М'якушко (Нестеренко, 52) — Степанюк

"Шахтар": Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарову — Бондаренко (Назарина, 74), Криськів — Зубков, Судаков (Степаненко, 88), Кевін (Гомес, 60) — Сікан (Траоре, 73)

Попередження: Крупський

Вилучення: Зубков, 56

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футбол
ФК Шахтар
УПЛ
Ворскла

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