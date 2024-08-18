Шахтер минимально победил Левый Берег в третьем туре УПЛ

Даниил Сикан забил победный мяч. Фото: "Шахтер"

В Киеве на стадионе "Левого Берега" прошел матч третьего тура УПЛ. Хозяева принимали донецкий "Шахтер".

Матч завершился победой действующих чемпионов Украины, передает портал Новини.LIVE.

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"Левый Берег" — "Шахтер"

Донецкий клуб в начале матча не сыграл столь активно в атаке, как от него ждали. При этом "Левый Берег" хорошо сыграл в защите и не позволил сопернику забить.

Интереснее игра пошла во втором тайме, когда защитники хозяев больше устали. К тому же острее начал играть Сикан.

На 63-й минуте Педриньо отдал передачу с левого фланга штрафной, а Сикан переправил мяч в пустые ворота.

После забитого гола у "горняков" было немного моментов, но реализовать их не смогли. "Левый Берег" в концовке игры мог сравнять счет.

"Левый Берег" — "Шахтер" — 0:1

Гол: Сикан, 63

"Левый Берег": Механив — Соколов, Акимов, Самар, Дударенко (Сидней, 90) — Дедух (Косовский, 90), Банада — Синица, Спиваков (Литовченко, 72), И. Когут (Галас, 72) — Сухоручко.

"Шахтер": Ризнык — Конопля, Бондарь, Франьич, Азарову (Педриньо Азеведо, 78) — Криськив, Бондаренко (Степаненко, 88) — Педриньо да Силва (Невертон, 90+3), Судаков — Кевин (Эгиналду, 46) (Траоре, 88).

Предупреждение: Дедух, Соколов, Синия — Эгиналду.

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