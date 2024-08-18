Шахтар мінімально переміг Лівий Берег у третьому турі УПЛ

Данило Сікан забив переможний м'яч. Фото: "Шахтар"

У Києві на стадіоні "Лівого Берега" відбувся матч третього туру УПЛ. Господарі приймали донецький "Шахтар".

Матч завершився перемогою чинних чемпіонів України, передає портал Новини.LIVE.

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"Лівий Берег" — "Шахтар"

Донецький клуб на початку матчу не зіграв настільки активно в атаці, як від нього чекали. При цьому "Лівий Берег" добре грав у захисті і не дозволив супернику забити.

Цікавіше гра пішла у другому таймі, коли захисники господарів більше втомилися. До того ж гостріше почав грати Сікан.

На 63-й хвилині Педріньо віддав передачу з лівого флангу штрафного майданчику, а Сікан переправив м’яч у пусті ворота.

Після забитого голу у "гірників" було небагато моментів, але реалізувати їх не змогли. "Лівий Берег" наприкінці гри міг зрівняти рахунок.

"Лівий Берег" — "Шахтар" — 0:1

Гол: Сікан, 63

"Лівий Берег": Механів — Соколов, Якимів, Самар, Дударенко (Сіднней, 90) — Дедух (Косовський, 90), Банада — Синиця, Співаков (Литовченко, 72), І. Когут (Галас, 72) — Сухоручко.

"Шахтар": Різник — Конопля, Бондар, Франьїч, Азарові (Педріньйо Азеведо, 78) — Криськів, Бондаренко (Степаненко, 88) — Педріньйо да Сілва (Невертон, 90+3), Судаков, Кевін (Егіналду, 46) — Сікан (Траоре, 88).

Попередження: Дедух, Соколов, Синия — Егіналду.

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