Шахтар мінімально переміг Лівий Берег у третьому турі УПЛ

Шахтар у непростому матчі вирвав мінімальну перемогу у Лівого Берега — відео
У Києві на стадіоні "Лівого Берега" відбувся матч третього туру УПЛ. Господарі приймали донецький "Шахтар".
Матч завершився перемогою чинних чемпіонів України, передає портал Новини.LIVE.
"Лівий Берег" — "Шахтар"
Донецький клуб на початку матчу не зіграв настільки активно в атаці, як від нього чекали. При цьому "Лівий Берег" добре грав у захисті і не дозволив супернику забити.
Цікавіше гра пішла у другому таймі, коли захисники господарів більше втомилися. До того ж гостріше почав грати Сікан.
На 63-й хвилині Педріньо віддав передачу з лівого флангу штрафного майданчику, а Сікан переправив м’яч у пусті ворота.
Після забитого голу у "гірників" було небагато моментів, але реалізувати їх не змогли. "Лівий Берег" наприкінці гри міг зрівняти рахунок.
"Лівий Берег" — "Шахтар" — 0:1
Гол: Сікан, 63
"Лівий Берег": Механів — Соколов, Якимів, Самар, Дударенко (Сіднней, 90) — Дедух (Косовський, 90), Банада — Синиця, Співаков (Литовченко, 72), І. Когут (Галас, 72) — Сухоручко.
"Шахтар": Різник — Конопля, Бондар, Франьїч, Азарові (Педріньйо Азеведо, 78) — Криськів, Бондаренко (Степаненко, 88) — Педріньйо да Сілва (Невертон, 90+3), Судаков, Кевін (Егіналду, 46) — Сікан (Траоре, 88).
Попередження: Дедух, Соколов, Синия — Егіналду.
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