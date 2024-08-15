Трансфер Веслі в Шахтар — що відомо

Гравці Шахтаря. Фото: ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" відмовився від трансферу вінгера "Корінтіанса" Веслі Тейшейри. Причиною є занадто велика ціна за гравця.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

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Трансфер Веслі

Зазначається, що у клубі готові були продати гравця "Шахтарю" за 25-30 млн євро. Водночас керівництво українського клубу заявило, що це занадто велика сума за цього футболіста. Згодом "Шахтар" остаточно відмовився від ідеї трансферу.

Веслі Тейшейра. Фото: Instagram Веслі

Відомо, що Веслі провів 44 матчі у минулому сезоні. Він відзначився пʼятьма голами та чотирма асистами.

Transfermarkt оцінює бразильця у 10 млн євро.

11 серпня донецький "Шахтар" у другому турі української Прем'єр-ліги зіграв із житомирським "Поліссям". Матч завершився мінімальною перемогою гостей.

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