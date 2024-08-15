Трансфер Уэсли в Шахтер — что известно

Игроки Шахтера. Фото: ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" отказался от трансфера вингера "Коринтианса" Уэсли Тейшейры. Причина — слишком большая цена за игрока.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

Читайте также:

Трансфер Уэсли

Отмечается, что в клубе готовы были продать игрока "Шахтеру" за 25-30 млн. евро. В то же время, руководство украинского клуба заявило, что это слишком большая сумма за этого футболиста. Впоследствии "Шахтер" окончательно отказался от идеи трансфера.

Весли Тейшейра. Фото: Instagram Весли

Известно, что Уэсли провел 44 матча в прошлом сезоне. Он отличился пятью голами и четырьмя ассистами.

Transfermarkt оценивает бразильца в 10 млн. евро.

11 августа донецкий "Шахтер" во втором туре украинской Премьер-лиги сыграл с житомирским "Полисьям". Матч завершился минимальной победой гостей.

Напомним, Трубин получил приглашение от одного из самых популярных клубов мира – готовится трансфер.

Шапаренко ждут в Испании — игрок может уйти из "Динамо".

Олимпийская чемпионка Коженкова призналась, почему не завоевала медаль в Париже.

Цыганков готовится уйти из "Жироны" — клуб может продать украинца.

Конфликт продолжается – Беленюк не пожал руку Гутцайту.