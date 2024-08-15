Трансфер Уэсли в Шахтер — что известно

Шахтер отказался от трансфера известного игрока — известная причина
Донецкий "Шахтер" отказался от трансфера вингера "Коринтианса" Уэсли Тейшейры. Причина — слишком большая цена за игрока.
Об этом сообщает ТаТоТаке.
Трансфер Уэсли
Отмечается, что в клубе готовы были продать игрока "Шахтеру" за 25-30 млн. евро. В то же время, руководство украинского клуба заявило, что это слишком большая сумма за этого футболиста. Впоследствии "Шахтер" окончательно отказался от идеи трансфера.
Известно, что Уэсли провел 44 матча в прошлом сезоне. Он отличился пятью голами и четырьмя ассистами.
Transfermarkt оценивает бразильца в 10 млн. евро.
11 августа донецкий "Шахтер" во втором туре украинской Премьер-лиги сыграл с житомирским "Полисьям". Матч завершился минимальной победой гостей.
Напомним, Трубин получил приглашение от одного из самых популярных клубов мира – готовится трансфер.
Шапаренко ждут в Испании — игрок может уйти из "Динамо".
Олимпийская чемпионка Коженкова призналась, почему не завоевала медаль в Париже.
Цыганков готовится уйти из "Жироны" — клуб может продать украинца.
Конфликт продолжается – Беленюк не пожал руку Гутцайту.
Читайте Новини.LIVE!