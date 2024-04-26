Шахтер принял решение, отпустит ли своих игроков на Олимпиаду-2024

Артем Бондаренко (в центре) может отправиться на Игры в Париж. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал подготовку команды к тому, что летом ей придется отпустить несколько игроков. Футболисты "горняков" отправятся на Олимпийские игры в Париж.

Срна в интервью YouTube-каналу "KDK" подтвердил, что возможен конфликт интересов клуба и сборной Украины.

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Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Сборная Украины по футболу впервые завоевала право принять участие в этом турнире. В составе "Шахтера" есть несколько игроков, которых главный тренер национальной команды может вызвать на ОИ-2024.

Что Срна сказал про Олимпиаду

Спортивный директор "Шахтера" допускает, что команде придется остаться без нескольких игроков во время важных матчей. Пока не известно, попадут ли "горняки" в основной турнир Лиги чемпионов или будут вынуждены принять участие в квалификации турнира.

Дарио Срна и и тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: instagram.com/darijosrna/

Дарио Срна подтвердил готовность "Шахтера" пойти навстречу интересам сборной Украины в любой ситуации. Он понимает, насколько важно для страны быть представленной на Олимпийских играх. Однако пока Срна не готов официально подтвердить, что представители "Шахтера" поедут на Олимпиаду.

"Необходимо спокойно обсудить ситуацию и договориться так, чтобы это было полезно и для "Шахтера", и для сборной Украины. Руслан Ротань является отличным специалистом и хорошим человеком. Не сомневаюсь, что мы найдем решение, которое будет устраивать все стороны", — заявил Срна.

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