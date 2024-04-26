Срна рассказал, за сколько Шахтер продаст Судакова
В донецком "Шахтере" не скрывают, что готовы продать за солидные средства полузащитника Георгия Судакова. Заплатить ее смогут лишь топовые клубы и пяти лучших лиг.
О сумме, которую "Шахтер" хочет получить за Судакова рассказал спортивный директор клуба Дарио Срна в интервью KDK.
Сколько "Шахтер" хочет получить за Судакова
Комментируя ситуацию с переподписанием контракта Судакова Срна ответил, что клуб планирует больше получить чем 60 млн евро. У старом контракт эта сумма могла фигурировать как клаусула, но ее якобы убрали в новом договоре.
"Цифра, за которую Судаков уйдет, будет очень большая. Больше ли она за 60 млн евро? Я думаю, что больше. Это потому, что он стоит такие деньги", — сказал Срна.
Также Дарио рассказал, что Судаков на радаре во всех топовых клубов, но конкретных предложений пока не было.
Судаков в текущем сезоне провел за "Шахтер" 30 матчей, в которых забил семь голов и сделал три ассиста.
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