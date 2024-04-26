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Срна рассказал, за сколько Шахтер продаст Судакова

26 апреля 2024 11:25
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Агабекян Карен
редактор
Срна рассказал, за сколько Шахтер продаст Судакова
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна. Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В донецком "Шахтере" не скрывают, что готовы продать за солидные средства полузащитника Георгия Судакова. Заплатить ее смогут лишь топовые клубы и пяти лучших лиг.

О сумме, которую "Шахтер" хочет получить за Судакова рассказал спортивный директор клуба Дарио Срна в интервью KDK.

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Сколько "Шахтер" хочет получить за Судакова

Комментируя ситуацию с переподписанием контракта Судакова Срна ответил, что клуб планирует больше получить чем 60 млн евро. У старом контракт эта сумма могла фигурировать как клаусула, но ее якобы убрали в новом договоре.

"Цифра, за которую Судаков уйдет, будет очень большая. Больше ли она за 60 млн евро? Я думаю, что больше. Это потому, что он стоит такие деньги", — сказал Срна.

Георгий Судаков
Футболист "Шахтера" Георгий Судаков. Фото: "Шахтер"

Также Дарио рассказал, что Судаков на радаре во всех топовых клубов, но конкретных предложений пока не было.

Судаков в текущем сезоне провел за "Шахтер" 30 матчей, в которых забил семь голов и сделал три ассиста.

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба.

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Роналду вернется играть в Европу — какой клуб выбрал Криштиану. 

Судаков продолжит карьеру в Англии — "Шахтер" получит выгодное предложение.

Почеттино будет уволен из "Челси" — клуб нашел нового тренера.

футбол
ФК Шахтер
Дарио Срна
Футбол трансферы
Георгий Судаков

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