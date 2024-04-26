Срна розповів, за скільки Шахтар продасть Судакова

Спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна. Фото: "Шахтар"

У донецькому "Шахтарі" не приховують, що готові продати за солідні кошти півзахисника Георгія Судакова. Заплатити їх зможуть лише топові клуби з п'яти кращих ліг.

Про суму, яку "Шахтар" хоче отримати за Судакова, розповів спортивний директор клубу Даріо Срна в інтерв'ю KDK.

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Коментуючи ситуацію з перепідписанням контракту Судакова Срна відповів, що клуб планує отримати більше 60 млн євро. У старому контракт ця сума могла фігурувати як клаусула, але її нібито забрали у новому договорі.

"Цифра, за яку Судаков піде, буде дуже велика. Чи більша вона за 60 млн євро? Я думаю, що більше. Це тому, що він коштує такі гроші", — сказав Срна.

Футболіст "Шахтаря" Георгій Судаков. Фото: "Шахтар"

Також Даріо розповів, що Судаков на радарі у всіх топових клубів, але конкретних пропозицій поки що не було.

Судаков у поточному сезоні провів за "Шахтар" 30 матчів, у яких забив сім голів і зробив три асисти.

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