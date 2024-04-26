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Шахтар ухвалив рішення, чи відпустить своїх гравців на Олімпіаду-2024

26 квітня 2024 11:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шахтар ухвалив рішення, чи відпустить своїх гравців на Олімпіаду-2024
Артем Бондаренко (у центрі) може вирушити на Ігри до Парижа. Фото: пресслужба "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Спортивний директор донецького "Шахтаря" Дарійо Срна прокоментував підготовку команди до того, що влітку їй доведеться відпустити кількох гравців. Футболісти "гірників" вирушать на Олімпійські ігри до Парижа.

Срна в інтерв'ю YouTube-каналу "KDK" підтвердив, що можливий конфлікт інтересів клубу та збірної України.

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Літня Олімпіада у Парижі пройде з 26 липня до 11 серпня. Збірна України з футболу вперше виборола право взяти участь у цьому турнірі. У складі "Шахтаря" є декілька гравців, яких головний тренер національної команди може викликати на ОІ-2024.

Що Срна сказав про Олімпіаду

Спортивний директор "Шахтаря" припускає, що команді доведеться залишитися без кількох гравців під час важливих матчів. Поки не відомо, чи потраплять "гірники" до основного турніру Ліги чемпіонів чи будуть змушені взяти участь у кваліфікації турніру.

Даріо Срна та Маріно Пушич
Дарійо Срна та тренер "Шахтаря" Маріно Пушич. Фото: instagram.com/darijosrna/

Дарійо Срна підтвердив готовність "Шахтаря" піти назустріч інтересам збірної України у будь-якій ситуації. Він розуміє, наскільки важливо для країни бути представленою на Олімпійських іграх. Однак поки що Срна не готовий офіційно підтвердити, що представники "Шахтаря" поїдуть на Олімпіаду.

"Необхідно спокійно обговорити ситуацію і домовитися так, щоб це було корисно і для "Шахтаря", і для збірної України. Руслан Ротань є відмінним фахівцем та гарною людиною. Не сумніваюся, що ми знайдемо рішення, яке влаштовуватиме всі сторони", — заявив Срна.

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спорт
футбол
Олімпійські ігри
ФК Шахтар
Даріо Срна
Олімпіада-2024

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