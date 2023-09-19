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"Шахтер" отыгрался в матче с "Порту" и сразу пропустил второй гол

19 сентября 2023 22:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Шахтер" отыгрался в матче с "Порту" и сразу пропустил второй гол
Игроки "Шахтера" перед матчем. Скриншот Megogo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Донецкий "Шахтер" и португальский "Порту" играют в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок проходит в немецком Гамбурге. 

"Горняки" с первых минут поединка старались ни в чем не уступать сопернику, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Подопечные Патрика ван Леувена первыми пропустили в этой встрече. Серия ошибок привела к тому, что Франку дали пробить по воротам Ризныка. Голкипер отразил удар, но Галено первым успел на мяч и попал в пустой угол ворот, 0:1! 

Ответ "горняков"

Однако уже буквально через несколько минут контратака "Шахтера" оказалась результативной. Зубков отвлек внимание защитников на себя и сделал пас направо Конопле. Ефим здорово навесил в центр штрафной, и Келси отметил голом свой дебют в Лиге чемпионов! Точный удар головой и 1:1! 

К сожалению, через несколько минут "горняки" пропустили второй мяч...

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