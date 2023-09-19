"Шахтер" отыгрался в матче с "Порту" и сразу пропустил второй гол
Донецкий "Шахтер" и португальский "Порту" играют в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок проходит в немецком Гамбурге.
"Горняки" с первых минут поединка старались ни в чем не уступать сопернику, сообщает портал Новини.LIVE.
Не пропустите прямую текстовую трансляцию матча "Шахтер" — "Порту" на портале Новини.LIVE. В нашем материале все самые интересные события поединка.
Подопечные Патрика ван Леувена первыми пропустили в этой встрече. Серия ошибок привела к тому, что Франку дали пробить по воротам Ризныка. Голкипер отразил удар, но Галено первым успел на мяч и попал в пустой угол ворот, 0:1!
Ответ "горняков"
Однако уже буквально через несколько минут контратака "Шахтера" оказалась результативной. Зубков отвлек внимание защитников на себя и сделал пас направо Конопле. Ефим здорово навесил в центр штрафной, и Келси отметил голом свой дебют в Лиге чемпионов! Точный удар головой и 1:1!
К сожалению, через несколько минут "горняки" пропустили второй мяч...
Напомним, Мудрик может перейти в один из немецких клубов: когда это произойдет.
"Шахтер" — "Порту": онлайн-трансляция матча.
Миколенко уйдет из "Эвертона": есть интерес из известного клуба.
В "Манчестер Юнайтед" новый скандал: игроки подрались в раздевалке.
Йоахим Лев возвращается к тренерской работе: какую команду он возглавит.
Пихаленок назвал проблему "Днепра-1" после прихода Максимова.