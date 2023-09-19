"Шахтар" відігрався у матчі з "Порту" і одразу пропустив другий гол

Гравці "Шахтаря" перед матчем. Скриншот Megogo

Донецький "Шахтар" та португальський "Порту" грають у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок проходить у німецькому Гамбурзі.

"Гірники" з перших хвилин поєдинку намагалися ні в чому не поступатись супернику, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Підопічні Патріка ван Леувена першими пропустили у цій зустрічі. Серія помилок призвела до того, що Франку дали пробити по воротах Різника. Голкіпер відбив удар, але Галено першим встиг на м'яч і влучив у порожній кут воріт, 0:1!

Відповідь "гірників"

Проте вже буквально за кілька хвилин контратака "Шахтаря" виявилася результативною. Зубков відвернув увагу захисників на себе і зробив пас праворуч Коноплі. Юхим чудово навісив у центр штрафного майданчика, і Келсі відзначив голом свій дебют у Лізі чемпіонів! Точний удар головою та 1:1!

На жаль, за кілька хвилин "гірники" пропустили другий м'яч...

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