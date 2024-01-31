Шахтер потратит еще 15 миллионов евро на очередного новичка
Донецкий "Шахтер" еще не завершил зимнюю трансферную кампанию. "Горняки" собираются подписать нового центрального полузащитника.
"Шахтер" приготовил большие деньги на трансфер молодого игрока, сообщает Sportske novosti.
Донецкий "Шахтер" уже больше года интересуется 20-летним полузащитником загребского "Динамо" Мартином Батуриной. Руководство украинского клуба не оставляет надежд усилить состав еще одним молодым футболистом.
Сколько "Шахтер" заплатит за Батурину
Год назад "Динамо" просило за полузащитника более 20 миллионов евро, а помимо "горняков" им интересовались итальянские "Милан" и "Наполи". Однако нынешний сезон оказался неудачным для Мартина Батурины. Его трансферная стоимость снизилась.
"Шахтер" хочет подписать хорватского футболиста за 15 млн евро. Трансфер может состояться либо в последние часы зимнего трансферного окна-2024, либо через полгода. "Динамо" хочет получить не только деньги, но и процент от последующей продажи игрока.
"Горняки" уже потратили большие деньги на усиление состава этой зимой. Украинский клуб подписал бразильцев Марлона Гомеса и Кевина. За каждого из этих игроков "Шахтер" заплатил по 12 млн евро.
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