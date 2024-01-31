Шахтер потратит еще 15 миллионов евро на очередного новичка

Мартин Батурина на тренировке. Фото: instagram.com/martinbaturina/

Донецкий "Шахтер" еще не завершил зимнюю трансферную кампанию. "Горняки" собираются подписать нового центрального полузащитника.

"Шахтер" приготовил большие деньги на трансфер молодого игрока, сообщает Sportske novosti.

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Мартин Батурина в сборной Хорватии. Фото: instagram.com/martinbaturina/

Сколько "Шахтер" заплатит за Батурину

Год назад "Динамо" просило за полузащитника более 20 миллионов евро, а помимо "горняков" им интересовались итальянские "Милан" и "Наполи". Однако нынешний сезон оказался неудачным для Мартина Батурины. Его трансферная стоимость снизилась.

"Шахтер" хочет подписать хорватского футболиста за 15 млн евро. Трансфер может состояться либо в последние часы зимнего трансферного окна-2024, либо через полгода. "Динамо" хочет получить не только деньги, но и процент от последующей продажи игрока.

"Горняки" уже потратили большие деньги на усиление состава этой зимой. Украинский клуб подписал бразильцев Марлона Гомеса и Кевина. За каждого из этих игроков "Шахтер" заплатил по 12 млн евро.

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