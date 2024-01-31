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Шахтар витратить ще 15 мільйонів євро на чергового новачка

31 січня 2024 13:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шахтар витратить ще 15 мільйонів євро на чергового новачка
Мартин Батурина на тренуванні. Фото: instagram.com/martinbaturina/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Донецький "Шахтар" ще не завершив зимової трансферної кампанії. "Гірники" збираються підписати нового центрального півзахисника.

"Шахтар" приготував великі гроші на трансфер молодого гравця, повідомляє Sportske novosti.

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Донецький "Шахтар" уже понад рік цікавиться 20-річним півзахисником загребського "Динамо" Мартином Батуриною. Керівництво українського клубу не залишає надії посилити склад ще одним молодим футболістом.

Мартін Батуріна
Мартин Батурина у збірній Хорватії. Фото: instagram.com/martinbaturina/

Скільки "Шахтар" заплатить за Батурину

Рік тому "Динамо" просило за півзахисника понад 20 мільйонів євро, а окрім "гірників" ним цікавилися італійські "Мілан" та "Наполі". Проте нинішній сезон виявився невдалим для Мартина Батурини. Його трансферна вартість знизилася.

"Шахтар" хоче підписати хорватського футболіста за 15 млн євро. Трансфер може відбутися або в останні години зимового трансферного вікна-2024 або через пів року. "Динамо" хоче отримати не лише гроші, а й відсоток від подальшого продажу гравця.

"Гірники" вже витратили великі гроші на посилення складу цієї зими. Український клуб підписав бразильців Марлона Гомеса та Кевіна. За кожного із цих гравців "Шахтар" заплатив по 12 млн євро.

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