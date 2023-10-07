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"Шахтер" определил лучшего игрока: кто ним стал

7 октября 2023 12:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Шахтер" определил лучшего игрока: кто ним стал
Георгий Судаков на разминке. Фото: пресс-служба "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Болельщики донецкого "Шахтера" определили лучшего футболиста команды по итогам сентября. Им стал полузащитник "горняков" Георгий Судаков.

Победители номинаций "Игрок месяца" смогут претендовать на звание лучшего футболиста года, напоминает официальный сайт "Шахтера". 

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Полузащитник "горняков" Георгий Судаков набрал наибольшее количество голосов по итогам опроса среди болельщиков клуба. Именно 21-летний футболист и стал лучшим игроком "горняков" по итогам сентября. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков в матче с "Антверпеном". Фото: пресс-служба "Шахтера" 

Кто еще попал в список лучших игроков "Шахтера"

За Георгия Судакова проголосовали 3256 болельщиков (45,4% опрошенных). В первой тройке также оказались капитан команды Тарас Степаненко (2528 голосов) и атакующий полузащитник Александр Зубков (824 голоса). Четвертое место занял хавбек Егор Назарина (553 голоса). В голосовании принял участие 7161 респондент.

Георгий Судаков сыграл в шести сентябрьских матчах за "Шахтер". Он выходил на поле в трех турнирах: в украинской Премьер-лиге, Кубке Украины и Лиге чемпионов. На счету Судакова два забитых мяча. Георгий отличился в матчах с "Минаем" (4:1) и "Рухом" (1:1). 

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