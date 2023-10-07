"Шахтар" визначив найкращого гравця: хто ним став

Георгій Судаков на розминці. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Уболівальники донецького "Шахтаря" визначили найкращого футболіста команди за підсумками вересня. Ним став півзахисник "гірників" Георгій Судаков.

Переможці номінацій "Гравець місяця" зможуть претендувати на звання найкращого футболіста року, нагадує офіційний сайт "Шахтаря".

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Півзахисник "гірників" Георгій Судаков набрав найбільшу кількість голосів за підсумками опитування серед уболівальників клубу. Саме 21-річний футболіст і став найкращим гравцем "гірників" за підсумками вересня.

Георгій Судаков у матчі з "Антверпеном". Фото: пресслужба "Шахтаря"

Хто ще потрапив до списку найкращих гравців "Шахтаря"

За Георгія Судакова проголосували 3256 уболівальників (45,4% опитаних). У першій трійці також опинилися капітан команди Тарас Степаненко (2528 голосів) та атакуючий півзахисник Олександр Зубков (824 голоси). Четверте місце посів хавбек Єгор Назарина (553 голоси). У голосуванні взяв участь 7161 респондент.

Георгій Судаков зіграв у шести вересневих матчах за "Шахтар". Він виходив на поле у трьох турнірах: в українській Прем'єр-лізі, Кубку України та Лізі чемпіонів. На рахунку Судакова два забиті м'ячі. Георгій відзначився у матчах з "Минаєм" (4:1) та "Рухом" (1:1).

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