Шахтер одолел Металлист 1925, Черноморец уступил дома ЛНЗ

Шахтер отмечает гол. Фото: ФК Шахтер

Воскресенье в УПЛ включало 3 поединка, но игру Миная и Динамо перенесли. Шахтер уверенно победил на своем поле Металлист 1925, а ЛНЗ на выезде оказался сильнее Черноморца.

Подробности воскресных матчей УПЛ, в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

"Горняки" победили с разницей в 2 мяча и оба забили после перерыва. На 59 минуте за тонкой передачей Криськива к правому флангу штрафной на ход Зубкова защита соперников просто не успевала.

Второй гол провели с 11-метрового. Фол Чирука в центре штрафной на 78 минуте и Криськив полетел на газон, а затем ударом в левый угол реализовал заработанный пенальти и снял все вопросы.

Голы от бывших "моряков"

В Одессе тоже все голы залетали во втором тайме. Открыл счет экс-моряк Хобленко на 52-й. Пасич с левого фланга сделал заброс в штрафную, Салюк не перехватил мяч, а Хобленко у него за спиной мощно пробил под перекладину с острого угла.

Отыграться хозяева сумели на 75-й минуте. Чуть ли не с первой попытки удалось загрузить мяч из стандарта в чужую штрафную, где перед вратарским возник пожар, чем своевременно воспользовался Штогрин с ударом под вратарем.

Но вскоре снова в воротах одесситов отличился их бывший игрок. На этот раз Наумец. От него пропустили рывок через все поле сквозь центральную зону, а потом и Салюк очередной мяч привез в свои ворота, когда ошибся с отскоком в компенсированное время точно в ноги Прядуну, а тот поделился мячом с опытным Олейником.

Напомним, "Челси" решил продать Мудрика в январе.