Шахтар здолав Металіст 1925, Чорноморець поступився вдома ЛНЗ

Шахтар святкує гол. Фото: ФК Шахтар

Неділя в УПЛ включала 3 поєдинки, але гру Миная та Динамо перенесли. Шахтар впевнено переміг на своєму полі Металіст 1925, а ЛНЗ на виїзді виявився сильнішим за Чорноморець.

Подробиці недільних матчів УПЛ, в матеріалі Новини.LIVE.

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"Гірники" перемогли з різницею в 2 м’ячі та обидва забили після перерви. На 59 хвилині за тонкою передачею Криськіва до правого флангу штрафного на хід Зубкову захист суперників просто не встигав.

Другий гол провели з 11-метрового. Фол Чирука в центрі штрафного на 78 хвилині й Криськів полетів на газон, а потім ударом у лівий кут реалізував зароблений пенальті й зняв усі питання.

Голи від колишніх "моряків"

В Одесі теж всі голи залітали в другому таймі. Відкрив рахунок ексморяк Хобленко на 52-й. Пасіч із лівого флангу зробив закидання до штрафного, Салюк не перехопив м’яч, а Хобленко в нього за спиною потужно пробив під поперечину з гострого кута.

Відігратись господарі зуміли на 75 хвилині. Ледь не з першої спроби вдалось завантажити м’яч із стандарту до чужого штрафного, де перед воротарським виникла пожежа, чим своєчасно скористався Штогрін з ударом під воротарем.

Але незабаром знову у воротах одеситів відзначився їх колишній гравець. Цього разу Наумець. Від нього пропустили ривок майже через усе поле крізь центральну зону, а потім і Салюк черговий м’яч привіз у власні ворота, коли помилився з відскоком у компенсований час точно в ноги Прядуну, а той поділився м’ячем із досвідченим Олійником.

Нагадаємо, "Челсі" вирішив продати Мудрика в січні.