Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шахтар здолав Металіст 1925, Чорноморець поступився вдома ЛНЗ arrow

Шахтар здолав Металіст 1925, Чорноморець поступився вдома ЛНЗ

3 грудня 2023 21:22
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Шахтар здолав Металіст 1925, Чорноморець поступився вдома ЛНЗ
Шахтар святкує гол. Фото: ФК Шахтар
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Неділя в УПЛ включала 3 поєдинки, але гру Миная та Динамо перенесли. Шахтар впевнено переміг на своєму полі Металіст 1925, а ЛНЗ на виїзді виявився сильнішим за Чорноморець.

Подробиці недільних матчів УПЛ, в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

"Гірники" перемогли з різницею в 2 м’ячі та обидва забили після перерви. На 59 хвилині за тонкою передачею Криськіва до правого флангу штрафного на хід Зубкову захист суперників просто не встигав. 

Другий гол провели з 11-метрового. Фол Чирука в центрі штрафного на 78 хвилині й Криськів полетів на газон, а потім ударом у лівий кут реалізував зароблений пенальті й зняв усі питання. 

Голи від колишніх "моряків"

В Одесі теж всі голи залітали в другому таймі. Відкрив рахунок ексморяк Хобленко на 52-й. Пасіч із лівого флангу зробив закидання до штрафного, Салюк не перехопив м’яч, а Хобленко в нього за спиною потужно пробив під поперечину з гострого кута.

Відігратись господарі зуміли на 75 хвилині. Ледь не з першої спроби вдалось завантажити м’яч із стандарту до чужого штрафного, де перед воротарським виникла пожежа, чим своєчасно скористався Штогрін з ударом під воротарем.

Але незабаром знову у воротах одеситів відзначився їх колишній гравець. Цього разу Наумець. Від нього пропустили ривок майже через усе поле крізь центральну зону, а потім і Салюк черговий м’яч привіз у власні ворота, коли помилився з відскоком у компенсований час точно в ноги Прядуну, а той поділився м’ячем із досвідченим Олійником. 

Нагадаємо, "Челсі" вирішив продати Мудрика в січні.

Ексфорвард "Динамо" забив три голи і став одним із найкращих бомбардирів у Польщі.

Де Хеа повернеться до "Манчестер Юнайтед" через дискваліфікацію Онана.

Буяльський стане гравцем німецького клубу — що відомо.

Голкіпер "Мілана" за незвичайним показником увійшов до історії Серії А.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

Актуальне по темі