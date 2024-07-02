Шахтер удивил выбором нового стадиона для домашних матчей в УПЛ

Шахтер на сборах готовится к новому сезону. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецкий "Шахтер" сменит домашний стадион для матчей в сезоне 2024/2025. Действующие чемпионы Украины будут играть во Львове только еврокубковые поединки, а для встреч в рамках УПЛ переедут на арену "Левый берег".

Президент одноименного клуба Николай Лавренко в интервью "Украинскому футболу" рассказал о соглашении с "Шахтером".

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Домашние матчи украинской Премьер-лиги в сезоне 2024/2025 донецкий "Шахтер" проведет на стадионе "Левый берег". При этом "горняки" получили согласие на брендирование арены и увеличение количества мест на трибунах.

Стадион "Левый берег". Фото: ПФЛ

"Шахтер" переезжает на новый стадион

Президент клуба "Левый берег" Николай Лавренко рассказал, что стадион будет принимать сразу две команды в новом сезоне, причем преимущество будет у "Шахтера". Донецкий клуб брендирует арену, установит на ней LED-панели. Специалисты "горняков" и "Левого берега" уже обсуждают модернизацию стадиона.

Легионер "Шахтера" Невертон во время матча. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

"Мы изучаем возможность увеличить количество мест для фанатов, чтобы на матчах "горняков" было максимальная заполняемость арены", — рассказал Лавренко.

"Шахтер" продолжает готовиться к новому сезону в Словении. Команда Марино Пушича обыграла в товарищеском матче "Сараево" (4:1) и готовится к поединку с "Хайдуком" из Сплита.

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