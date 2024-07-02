Шахтар здивував вибором нового стадіону для домашніх матчів в УПЛ

Шахтар знайшов новий стадіон для домашніх матчів в УПЛ — що відомо
Донецький "Шахтар" змінить домашній стадіон для матчів у сезоні 2024/2025. Чинні чемпіони України гратимуть у Львові лише єврокубкові поєдинки, а для зустрічей у рамках УПЛ переїдуть на арену "Лівий берег".
Президент однойменного клубу Микола Лавренко в інтерв'ю "Українському футболу" розповів про угоду із "Шахтарем".
Домашні матчі української Прем'єр-ліги у сезоні 2024/2025 донецький "Шахтар" проведе на стадіоні "Лівий берег". При цьому "гірники" отримали згоду на брендування арени та збільшення кількості місць на трибунах.
"Шахтар" переїжджає на новий стадіон
Президент клубу "Лівий берег" Микола Лавренко розповів, що стадіон прийматиме одразу дві команди у новому сезоні, причому перевага буде у "Шахтаря". Донецький клуб брендує арену, встановить LED-панелі. Фахівці "гірників" та "Лівого берега" вже обговорюють модернізацію стадіону.
"Ми вивчаємо можливість збільшити кількість місць для фанатів, щоб на матчах "гірників" було максимальне заповнення арени", — розповів Лавренко.
"Шахтар" продовжує готуватися до нового сезону у Словенії. Команда Маріно Пушича обіграла в товариському матчі "Сараєво" (4:1) і готується до поєдинку з "Хайдуком" зі Спліту.
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