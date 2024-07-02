Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шахтар знайшов новий стадіон для домашніх матчів в УПЛ — що відомо arrow

Шахтар знайшов новий стадіон для домашніх матчів в УПЛ — що відомо

2 липня 2024 15:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шахтар здивував вибором нового стадіону для домашніх матчів в УПЛ
Шахтар на зборах готується до нового сезону. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Донецький "Шахтар" змінить домашній стадіон для матчів у сезоні 2024/2025. Чинні чемпіони України гратимуть у Львові лише єврокубкові поєдинки, а для зустрічей у рамках УПЛ переїдуть на арену "Лівий берег".

Президент однойменного клубу Микола Лавренко в інтерв'ю "Українському футболу" розповів про угоду із "Шахтарем".

Читайте також:

Домашні матчі української Прем'єр-ліги у сезоні 2024/2025 донецький "Шахтар" проведе на стадіоні "Лівий берег". При цьому "гірники" отримали згоду на брендування арени та збільшення кількості місць на трибунах.

Стадіон Лівий берег
Стадіон "Лівий берег". Фото: ПФЛ

"Шахтар" переїжджає на новий стадіон

Президент клубу "Лівий берег" Микола Лавренко розповів, що стадіон прийматиме одразу дві команди у новому сезоні, причому перевага буде у "Шахтаря". Донецький клуб брендує арену, встановить LED-панелі. Фахівці "гірників" та "Лівого берега" вже обговорюють модернізацію стадіону.

Невертон
Легіонер "Шахтаря" Невертон під час матчу. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

"Ми вивчаємо можливість збільшити кількість місць для фанатів, щоб на матчах "гірників" було максимальне заповнення арени", — розповів Лавренко.

"Шахтар" продовжує готуватися до нового сезону у Словенії. Команда Маріно Пушича обіграла в товариському матчі "Сараєво" (4:1) і готується до поєдинку з "Хайдуком" зі Спліту.

Нагадаємо, Луніним зацікавився ще один клуб — українець може піти з "Реала".

Бущан піде з "Динамо" — як успіх Грузії на Євро вплинув на кар'єру гравця

"Кривбас" може перехопити у "Динамо" гравця збірної України. 

Роналду встановив антирекорд на Євро-2024 — чим відзначився португалець. 

Де Брюйне нахамив журналістам після вильоту Бельгії з Євро-2024.

спорт футбол ФК Шахтар УПЛ Лівий берег

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо