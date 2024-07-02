Шахтар здивував вибором нового стадіону для домашніх матчів в УПЛ

Шахтар на зборах готується до нового сезону. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецький "Шахтар" змінить домашній стадіон для матчів у сезоні 2024/2025. Чинні чемпіони України гратимуть у Львові лише єврокубкові поєдинки, а для зустрічей у рамках УПЛ переїдуть на арену "Лівий берег".

Президент однойменного клубу Микола Лавренко в інтерв'ю "Українському футболу" розповів про угоду із "Шахтарем".

Читайте також:

Домашні матчі української Прем'єр-ліги у сезоні 2024/2025 донецький "Шахтар" проведе на стадіоні "Лівий берег". При цьому "гірники" отримали згоду на брендування арени та збільшення кількості місць на трибунах.

Стадіон "Лівий берег". Фото: ПФЛ

"Шахтар" переїжджає на новий стадіон

Президент клубу "Лівий берег" Микола Лавренко розповів, що стадіон прийматиме одразу дві команди у новому сезоні, причому перевага буде у "Шахтаря". Донецький клуб брендує арену, встановить LED-панелі. Фахівці "гірників" та "Лівого берега" вже обговорюють модернізацію стадіону.

Легіонер "Шахтаря" Невертон під час матчу. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

"Ми вивчаємо можливість збільшити кількість місць для фанатів, щоб на матчах "гірників" було максимальне заповнення арени", — розповів Лавренко.

"Шахтар" продовжує готуватися до нового сезону у Словенії. Команда Маріно Пушича обіграла в товариському матчі "Сараєво" (4:1) і готується до поєдинку з "Хайдуком" зі Спліту.

Нагадаємо, Луніним зацікавився ще один клуб — українець може піти з "Реала".

Бущан піде з "Динамо" — як успіх Грузії на Євро вплинув на кар'єру гравця.

"Кривбас" може перехопити у "Динамо" гравця збірної України.

Роналду встановив антирекорд на Євро-2024 — чим відзначився португалець.

Де Брюйне нахамив журналістам після вильоту Бельгії з Євро-2024.