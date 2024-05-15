Шахтер сделал щедрое предложение за результативного форварда — что известно

Джон Кеннеди (справа) в составе сборной Бразилии. Фото: instagram.com/jkennedy/

Руководство донецкого "Шахтера" уже спланировало летнюю трансферную кампанию. Первым новичком чемпионов Украины должен был стать результативный нападающий.

"Шахтер" нацелился на Джона Кеннеди Батисту де Соузу, сообщает Bolavip.

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Джон Кеннеди на тренировке. Фото: instagram.com/jkennedy/

Что известно о Джоне Кеннеди

Форвард молодежной сборной Бразилии считается одним из самых талантливых игроков своего поколения. За развитием карьеры 21-летнего футболиста наблюдают клубов из разных стран мира. В их числе оказался и "Шахтер".

Контракт форварда с "Флуминенсе" рассчитан до конца 2026 года. "Горняки" предложили за Кеннеди 10 млн евро. Столько же за игрока готов заплатить и российский "Краснодар". Однако бразильцы ответили отказом на оба предложения. "Флуминенсе" хочет получить за форварда в два раза больше и уверен, что сумеет его продать за эти деньги.

С начала 2021 года Кеннеди сыграл за бразильскую команду 85 поединков. Он забил 19 мячей и сделал 4 результативных передачи.

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