Шахтер сделал щедрое предложение за результативного форварда — что известно
Руководство донецкого "Шахтера" уже спланировало летнюю трансферную кампанию. Первым новичком чемпионов Украины должен был стать результативный нападающий.
"Шахтер" нацелился на Джона Кеннеди Батисту де Соузу, сообщает Bolavip.
Тренерский штаб "горняков" во главе с Марино Пушичем уверен, что в следующем сезоне команда понадобится еще один форвард. "Шахтер" остановил выбор на молодом воспитаннике бразильского клуба "Флуминенсе".
Что известно о Джоне Кеннеди
Форвард молодежной сборной Бразилии считается одним из самых талантливых игроков своего поколения. За развитием карьеры 21-летнего футболиста наблюдают клубов из разных стран мира. В их числе оказался и "Шахтер".
Контракт форварда с "Флуминенсе" рассчитан до конца 2026 года. "Горняки" предложили за Кеннеди 10 млн евро. Столько же за игрока готов заплатить и российский "Краснодар". Однако бразильцы ответили отказом на оба предложения. "Флуминенсе" хочет получить за форварда в два раза больше и уверен, что сумеет его продать за эти деньги.
С начала 2021 года Кеннеди сыграл за бразильскую команду 85 поединков. Он забил 19 мячей и сделал 4 результативных передачи.
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