Шахтар зробив щедру пропозицію за результативного форварда — що відомо
Керівництво донецького "Шахтаря" вже спланувало літню трансферну кампанію. Першим новачком чемпіонів України мав стати результативний нападник.
"Шахтар" націлився на Джона Кеннеді Батісту де Соузу, повідомляє Bolavip.
Тренерський штаб "гірників" на чолі з Маріно Пушичем упевнений, що наступного сезону команда знадобиться ще один форвард. "Шахтар" зупинив вибір на молодому вихованці бразильського клубу "Флуміненсе".
Що відомо про Джона Кеннеді
Форвард молодіжної збірної Бразилії вважається одним із найталановитіших гравців свого покоління. За розвитком кар'єри 21-річного футболіста спостерігають клуби з різних країн світу. Серед них виявився і "Шахтар".
Контракт форварда із "Флуміненсе" розрахований до кінця 2026 року. "Гірники" запропонували за Кеннеді 10 млн євро. Стільки ж за гравця готовий заплатити й російський "Краснодар". Проте бразильці відповіли відмовою на обидві пропозиції. "Флуміненсе" хоче отримати за форварда вдвічі більше і впевнений, що зможе його продати за ці гроші.
З початку 2021 року Кеннеді зіграв за бразильську команду 85 поєдинків. Він забив 19 м'ячів і зробив 4 результативні передачі.
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