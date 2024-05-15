Шахтар зробив щедру пропозицію за результативного форварда — що відомо

Джон Кеннеді (праворуч) у складі збірної Бразилії. Фото: instagram.com/jkennedy/

Керівництво донецького "Шахтаря" вже спланувало літню трансферну кампанію. Першим новачком чемпіонів України мав стати результативний нападник.

"Шахтар" націлився на Джона Кеннеді Батісту де Соузу, повідомляє Bolavip.

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Тренерський штаб "гірників" на чолі з Маріно Пушичем упевнений, що наступного сезону команда знадобиться ще один форвард. "Шахтар" зупинив вибір на молодому вихованці бразильського клубу "Флуміненсе".

Джон Кеннеді на тренуванні. Фото: instagram.com/jkennedy/

Що відомо про Джона Кеннеді

Форвард молодіжної збірної Бразилії вважається одним із найталановитіших гравців свого покоління. За розвитком кар'єри 21-річного футболіста спостерігають клуби з різних країн світу. Серед них виявився і "Шахтар".

Контракт форварда із "Флуміненсе" розрахований до кінця 2026 року. "Гірники" запропонували за Кеннеді 10 млн євро. Стільки ж за гравця готовий заплатити й російський "Краснодар". Проте бразильці відповіли відмовою на обидві пропозиції. "Флуміненсе" хоче отримати за форварда вдвічі більше і впевнений, що зможе його продати за ці гроші.

З початку 2021 року Кеннеді зіграв за бразильську команду 85 поєдинків. Він забив 19 м'ячів і зробив 4 результативні передачі.

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