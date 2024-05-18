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Шансы Усика на победу над Фьюри резко выросли из-за скандальной ставки на бокс

18 мая 2024 22:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шансы Усика на победу над Фьюри резко выросли из-за скандальной ставки на бокс
Александр Усик на церемонии взвешивания. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Британский боксер Тайсон Фьюри может столкнуться с феноменом "проклятия Дрейка". Украинец Александр Усик получил дополнительный шанс на победу над соперником. 

Канадский музыкант Дрейк "вынес приговор" Фьюри тем, что сделал ставку в пользу победы британцы, сообщает Daily Mail

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Известный рэп-исполнитель Обри Дрейк Грэм является одним из самых популярных музыкантов мира. Но его поклонники обсуждают не только треки Дрейка, но и его традиционно неудачные ставки на спорт. 

Дрейк
Дрейк с охранниками. Фото: instagram.com/champagnepapi/

Прогноз Дрейка на бой Усик — Фьюри 

Провальные ставки музыканта на спорт давно стали известным мемом. События и спортсмены, которым он прогнозирует победу, в большинстве случаев проигрывают самым непостижимым способом. Не исключено, что та же участь постигнет Тайсона Фьюри, ведь именно на него Дрейк сделал ставку перед поединком с Александром Усиком. 

Дрейк собирается посетить бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе, который состоится в Саудовской Аравии. Но перед этим музыкант сделал ставку на Тайсона Фьюри. Общая сумма ставки Дрейка составила 565 тысяч долларов при коэффициенте на победу британца 1,77. Музыкант может выиграть около миллиона долларов. 

Напомним, Цыганков получит предложение от топ-клуба — "Жирона" готовится к трансферу.

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спорт
Александр Усик
бокс
Тайсон Фьюри
Дрейк
Бой Усик — Фьюрі

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