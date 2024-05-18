Шанси Усика на перемогу над Ф'юрі різко зросли через скандальну ставку на бокс

Олександр Усик на церемонії зважування. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Британський боксер Тайсон Ф'юрі може зіткнутися з феноменом "прокляття Дрейка". Українець Олександр Усик отримав додатковий шанс на перемогу над суперником.

Канадський музикант Дрейк "виніс вирок" Ф'юрі тим, що зробив ставку на користь перемоги британця, повідомляє Daily Mail.

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Дрейк із охоронцями. Фото: instagram.com/champagnepapi/

Прогноз Дрейка на бій Усик — Ф'юрі

Провальні ставки музиканта на спорт давно стали відомим мемом. Події та спортсмени, яким він прогнозує перемогу, в більшості випадків програють найнезбагненнішим способом. Не виключено, що та сама доля спіткає Тайсона Ф'юрі, адже саме на нього Дрейк зробив ставку перед поєдинком з Олександром Усиком.

Дрейк збирається відвідати бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі, який відбудеться у Саудівській Аравії. Але перед цим музикант зробив ставку на Тайсона Ф'юрі. Загальна сума ставки Дрейка становить 565 тисяч доларів за коефіцієнта на перемогу британця 1,77. Музикант може виграти близько мільйона доларів.

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