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Шансы сборной Украины выйти в плей-офф Евро-2024 — прогноз букмекеров

23 мая 2024 16:20
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Шансы сборной Украины выйти в плей-офф Евро-2024 — прогноз букмекеров
Игроки сборной Украины. Фото: Sport.express
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Спортивные букмекеры спрогнозировали, сможет ли сборная Украины выйти из группового этапа Чемпионата Европы по футболу 2024 года. По мнению экспертов, команда Сергея Реброва имеет все шансы посоревноваться в плей-офф турнира.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE. 

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Известно, что на групповом этапе чемпионата сборная Украины сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Ставки на проход сборной в плей-офф принимаются с коэффициентом 1,40. На то, что украинцы не смогут выйти из группы коэффициент составляет 3,00.

Кроме того, принимаются ставки на то, что Украина окажется на первом месте в своей группе — коэффициент 5,00. Шансы занять первое место в Бельгии — 1,38, Румынии — 9,00, Словакии — 10,00

В то же время, на победу сборной Украины в чемпионате можно поставить с коэффициентом 33,00.

Финальный этап Евро-2024 состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Сборная Украины в четвертый раз выступит на чемпионате.

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