Шансы сборной Украины выйти в плей-офф Евро-2024 — прогноз букмекеров

Игроки сборной Украины. Фото: Sport.express

Спортивные букмекеры спрогнозировали, сможет ли сборная Украины выйти из группового этапа Чемпионата Европы по футболу 2024 года. По мнению экспертов, команда Сергея Реброва имеет все шансы посоревноваться в плей-офф турнира.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Известно, что на групповом этапе чемпионата сборная Украины сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Ставки на проход сборной в плей-офф принимаются с коэффициентом 1,40. На то, что украинцы не смогут выйти из группы коэффициент составляет 3,00.

Кроме того, принимаются ставки на то, что Украина окажется на первом месте в своей группе — коэффициент 5,00. Шансы занять первое место в Бельгии — 1,38, Румынии — 9,00, Словакии — 10,00

В то же время, на победу сборной Украины в чемпионате можно поставить с коэффициентом 33,00.

Финальный этап Евро-2024 состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Сборная Украины в четвертый раз выступит на чемпионате.

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