Шанси збірної України вийти у плей-офф Євро-2024 — прогноз букмекерів

Гравці збірної України. Фото: Sport.express

Спортивні букмекери спрогнозували, чи зможе збірна України вийти з групового етапу Чемпіонату Європи з футболу 2024 року. На думку експертів, команда Сергія Реброва має всі шанси позмагатись у плей-офф турніру.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Відомо, що на груповому етапі чемпіонату збірна України зіграє у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Ставки на прохід збірної до плей-офф приймаються з коефіцієнтом 1,40. На те, що українці не зможуть вийти з групи, коефіцієнт становить 3,00.

Крім цього, приймаються ставки на те, що Україна опиниться на першому місці у своїй групі — коефіцієнт 5,00. Шанси посісти перше місце у Бельгії – 1,38, Румунії – 9,00, Словаччини – 10,00

Водночас на перемогу збірної України у чемпіонаті можна поставити з коефіцієнтом 33,00.

Фінальний етап Євро-2024 відбудеться з 14 червня до 14 липня 2024 року в Німеччині. Збірна України вчетверте поспіль виступить на чемпіонаті.

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