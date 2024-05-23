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Шанси збірної України вийти у плей-офф Євро-2024 — прогноз букмекерів

23 травня 2024 16:20
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Шанси збірної України вийти у плей-офф Євро-2024 — прогноз букмекерів
Гравці збірної України. Фото: Sport.express
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Спортивні букмекери спрогнозували, чи зможе збірна України вийти з групового етапу Чемпіонату Європи з футболу 2024 року. На думку експертів, команда Сергія Реброва має всі шанси позмагатись у плей-офф турніру. 

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Відомо, що на груповому етапі чемпіонату збірна України зіграє у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Ставки на прохід збірної до плей-офф приймаються з коефіцієнтом 1,40. На те, що українці не зможуть вийти з групи, коефіцієнт становить 3,00.

Крім цього, приймаються ставки на те, що Україна опиниться на першому місці у своїй групі — коефіцієнт 5,00. Шанси посісти перше місце у Бельгії – 1,38, Румунії – 9,00, Словаччини – 10,00

Водночас на перемогу збірної України у чемпіонаті можна поставити з коефіцієнтом 33,00.

Фінальний етап Євро-2024 відбудеться з 14 червня до 14 липня 2024 року в Німеччині. Збірна України вчетверте поспіль виступить на чемпіонаті. 

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Збірна України з футболу
Україна
букмекери
Євро-2024

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