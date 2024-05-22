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Скільки збірна України заробить на Євро-2024 — вражаюча сума

22 травня 2024 17:05
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Скільки збірна України зможе заробити на Євро-2024
Гравці збірної України з футболу. Фото: сайт ФК Динамо
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Збірна України з футболу вкотре вийшла на Чемпіонат Європи. Команда зіграла 10 матчів, в чотирьох з яких українцям вдалось здобути перемогу. Такий успіх принесе збірній чималу грошову винагороду. 

Про це йдеться у матеріалі Футграм

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Заробіток збірної України на Євро-2024

Збірна України зустрінеться на груповому етапі головного європейського чемпіонату із командами Румунії, Словаччини та Бельгії. Завдяки самому виходу на Євро-2024 Україна заробила 9, 25 млн євро, так само як і інші збірні, які здобули право на участь у турнірі в Німеччині. 

Крім цього, кожна перемога у матчах групового етапу принесе нашій збірній по 1 млн євро, а нічия — 500 тисяч євро.

У разі, якщо Україна вийде з групи, збірна отримає 1,5 млн євро, а за вихід у чвертьфінал — 2,5 млн євро.

У випадку, якщо збірна дійде до етапу півфіналу отримає 4 млн євро, до фінал — 5 млн євро.

Перемога на турнірі коштуватиме 8 млн євро. Максимальна сума, яку може отримати збірна (за умови перемоги у трьох матчах групового етапу) становить 28,25 млн євро. 

Відомо, що на минулому Чемпіонаті Європи Україні вдалось вийти у чвертьфінал турніру — призова сума тоді становила 16 млн євро. 

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Збірна України з футболу
Україна
Євро-2024

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