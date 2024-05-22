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Сколько сборная Украины заработает на Евро-2024 — впечатляющая сумма

22 мая 2024 17:05
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Скільки збірна України зможе заробити на Євро-2024
Игроки сборной Украины по футболу. Фото: сайт ФК Динамо
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Сборная Украины по футболу вышла на Чемпионат Европы. Команда сыграла 10 матчей, в четырех из которых украинцам удалось одержать победу. Такой успех принесет сборной немалое денежное вознаграждение. 

Об этом говорится в материале Футграм.

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Заработок сборной Украины на Евро-2024

Сборная Украины встретится на групповом этапе главного европейского чемпионата с командами Румынии, Словакии и Бельгии. Благодаря самому выходу на Евро-2024 Украина заработала 9,25 млн евро, равно как и другие сборные, получившие право на участие в турнире в Германии.

Кроме этого, каждая победа в матчах группового этапа принесет нашей сборной по 1 млн евро, а ничья — 500 тысяч евро.

В случае, если Украина выйдет из группы, сборная получит 1,5 млн. евро, а за выход в четвертьфинал — 2,5 млн. евро.

В случае, если сборная дойдет до этапа полуфинала, получит 4 млн евро, до финала — 5 млн евро.

Победа на турнире обойдется в 8 млн евро. Максимальная сумма, которую может получить сборная (при условии победы в трех матчах группового этапа) составляет 28,25 млн. евро.

Известно, что на прошедшем чемпионате Европы Украине удалось выйти в четвертьфинал турнира — призовая сумма тогда составила 16 млн евро.

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Сборная Украины по футболу
Украина
Евро-2024

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