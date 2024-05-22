Скільки збірна України зможе заробити на Євро-2024

Сколько сборная Украины заработает на Евро-2024 — впечатляющая сумма
Сборная Украины по футболу вышла на Чемпионат Европы. Команда сыграла 10 матчей, в четырех из которых украинцам удалось одержать победу. Такой успех принесет сборной немалое денежное вознаграждение.
Об этом говорится в материале Футграм.
Заработок сборной Украины на Евро-2024
Сборная Украины встретится на групповом этапе главного европейского чемпионата с командами Румынии, Словакии и Бельгии. Благодаря самому выходу на Евро-2024 Украина заработала 9,25 млн евро, равно как и другие сборные, получившие право на участие в турнире в Германии.
Кроме этого, каждая победа в матчах группового этапа принесет нашей сборной по 1 млн евро, а ничья — 500 тысяч евро.
В случае, если Украина выйдет из группы, сборная получит 1,5 млн. евро, а за выход в четвертьфинал — 2,5 млн. евро.
В случае, если сборная дойдет до этапа полуфинала, получит 4 млн евро, до финала — 5 млн евро.
Победа на турнире обойдется в 8 млн евро. Максимальная сумма, которую может получить сборная (при условии победы в трех матчах группового этапа) составляет 28,25 млн. евро.
Известно, что на прошедшем чемпионате Европы Украине удалось выйти в четвертьфинал турнира — призовая сумма тогда составила 16 млн евро.
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