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Шапаренко был лучшим игроком Динамо в матче с Шахтером — мнение эксперта

14 мая 2024 12:29
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Шапаренко был лучшим игроком Динамо в матче с Шахтером — мнение эксперта
Николай Шапаренко в борьбе с Александром Зубковым. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный футбольный журналист Виктор Вацко отметил лидерские качества Николая Шапаренко. По мнению эксперта, хавбек сборной Украины стал лучшим игроком своей команды в поединке с "Шахтером".

"Динамо" проиграло "горнякам" и осталось на втором месте в турнирной таблице, напоминает YouTube-канал "Вацко Live". 

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В центральном матче 28-го тура Премьер-лиги "Шахтер" обыграл "Динамо" с минимальным счетом 1:0. "Горнякам" этого хватило, чтобы завоевать чемпионский титул. Виктор Вацко отметил футболиста команды Александра Шовковского, который меньше всего заслуживал поражения. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Лидерские качества Шапаренко 

Эксперт обратил внимание на бескомпромиссность действий и бойцовские качества 25-летнего полузащитника, который взял игры "Динамо" на себя в важнейшем поединке сезона. Вацко заявил, что Шапаренко вел команду за собой, чего раньше за Николаем не было замечено. 

"В матче против "Шахтера" я был поражен агрессивностью и воинственностью Шапаренко, я считаю, что это огромный плюс. Это очень важно в футболе. Круто когда на поле драки, а не мягкие игрушки, белые и пушистые котята. Это тот характер, который требуется "Динамо", — рассказал Вацко.

Журналист добавил, что Шапаренко в матче с "Шахтером" успевал работать повсюду и не боялся брать на себя ответственность.

В сезоне 2023/2024 Шапаренко сыграл за "Динамо" 21 поединок, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. 

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спорт
футбол
ФК Шахтер
Динамо
УПЛ
Николай Шапаренко

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