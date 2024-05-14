Шапаренко був найкращим гравцем Динамо у матчі з Шахтарем — думка експерта
Відомий футбольний журналіст Віктор Вацко наголосив на лідерських якостях Миколи Шапаренка. На думку експерта, хавбек збірної України став найкращим гравцем своєї команди у поєдинку з "Шахтарем".
"Динамо" програло "гірникам" і залишилося на другому місці у турнірній таблиці, нагадує YouTube-канал "Вацко Live".
У центральному матчі 28 туру Прем'єр-ліги "Шахтар" обіграв "Динамо" з мінімальним рахунком 1:0. "Гірникам" цього вистачило, щоб здобути чемпіонський титул. Віктор Вацко відзначив футболіста команди Олександра Шовковського, який найменше заслуговував на поразку.
Лідерські якості Шапаренка
Експерт звернув увагу на безкомпромісність дій та бійцівські якості 25-річного півзахисника, який взяв ігри "Динамо" на себе у найважливішому поєдинку сезону. Вацко заявив, що Шапаренко вів команду за собою, чого раніше за Миколою не було помічено.
"У матчі проти "Шахтаря" я був вражений агресивністю та войовничістю Шапаренка, я вважаю, що це величезний плюс. Це дуже важливо у футболі. Круто коли на полі бійки, а не м'які іграшки, білі та пухнасті кошенята. Це той характер, який потрібно "Динамо", — розповів Вацко.
Журналіст додав, що Шапаренко у матчі з "Шахтарем" встигав працювати всюди й не боявся брати на себе відповідальність.
У сезоні 2023/2024 Шапаренко зіграв за "Динамо" 21 поєдинок, забив 3 голи та зробив 5 результативних передач.
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