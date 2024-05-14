Шапаренко був найкращим гравцем Динамо у матчі з Шахтарем — думка експерта

Микола Шапаренко у боротьбі з Олександром Зубковим. Фото: пресслужба "Динамо"

Відомий футбольний журналіст Віктор Вацко наголосив на лідерських якостях Миколи Шапаренка. На думку експерта, хавбек збірної України став найкращим гравцем своєї команди у поєдинку з "Шахтарем".

"Динамо" програло "гірникам" і залишилося на другому місці у турнірній таблиці, нагадує YouTube-канал "Вацко Live".

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У центральному матчі 28 туру Прем'єр-ліги "Шахтар" обіграв "Динамо" з мінімальним рахунком 1:0. "Гірникам" цього вистачило, щоб здобути чемпіонський титул. Віктор Вацко відзначив футболіста команди Олександра Шовковського, який найменше заслуговував на поразку.

Микола Шапаренко перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

Лідерські якості Шапаренка

Експерт звернув увагу на безкомпромісність дій та бійцівські якості 25-річного півзахисника, який взяв ігри "Динамо" на себе у найважливішому поєдинку сезону. Вацко заявив, що Шапаренко вів команду за собою, чого раніше за Миколою не було помічено.

"У матчі проти "Шахтаря" я був вражений агресивністю та войовничістю Шапаренка, я вважаю, що це величезний плюс. Це дуже важливо у футболі. Круто коли на полі бійки, а не м'які іграшки, білі та пухнасті кошенята. Це той характер, який потрібно "Динамо", — розповів Вацко.

Журналіст додав, що Шапаренко у матчі з "Шахтарем" встигав працювати всюди й не боявся брати на себе відповідальність.

У сезоні 2023/2024 Шапаренко зіграв за "Динамо" 21 поєдинок, забив 3 голи та зробив 5 результативних передач.

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