Шапаренко и Попов получили травмы и пока не смогут помочь Динамо

Шапаренко и Попов получили травмы — что говорят в Динамо
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский потерял сразу двух основных футболистов команды. Защитник Денис Попов и полузащитник Николай Шапаренко восстанавливаются от последствий повреждений.
Шовковский в интервью официальному сайту "Динамо" рассказал о кадровой ситуации в команде.
В матче пятого тура украинской Премьер-лиги "Динамо" обыграло дома ЛНЗ. Единственный гол с пенальти забил Андрей Ярмоленко. Еще один мяч полузащитника был отменен из-за офсайда. Киевская команда одержала уверенную победу в матче, в котором сыграла не оптимальным составом.
Проблемы Шапаренко и Попова
Хавбек "Динамо" не вышел на поле в матче с ЛНЗ из-за проблем с икроножной мышцей. Тренерский штаб киевской команды решил не рисковать здоровьем игрока, который в прошлом сезоне пропустил несколько месяцев из-за травмы.
Защитник "Динамо" Дениса Попова беспокоят проблемы со спиной, из-за которой он пропустил матч с "Карпатами" (3:1) и в следующих поединках играл под давлением. Футболист готовился по индивидуальной программе. Он пока не готов выйти на поле, Шовковский предоставил защитнику отдыха.
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