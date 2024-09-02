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Шапаренко и Попов получили травмы — что говорят в Динамо

2 сентября 2024 09:31
Валерий Ковалевич - Редактор
Шапаренко и Попов получили травмы и пока не смогут помочь Динамо
Николай Шапаренко перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"
Валерий Ковалевич - Редактор

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский потерял сразу двух основных футболистов команды. Защитник Денис Попов и полузащитник Николай Шапаренко восстанавливаются от последствий повреждений. 

Шовковский в интервью официальному сайту "Динамо" рассказал о кадровой ситуации в команде. 

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В матче пятого тура украинской Премьер-лиги "Динамо" обыграло дома ЛНЗ. Единственный гол с пенальти забил Андрей Ярмоленко. Еще один мяч полузащитника был отменен из-за офсайда. Киевская команда одержала уверенную победу в матче, в котором сыграла не оптимальным составом. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко забивает гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Проблемы Шапаренко и Попова 

Хавбек "Динамо" не вышел на поле в матче с ЛНЗ из-за проблем с икроножной мышцей. Тренерский штаб киевской команды решил не рисковать здоровьем игрока, который в прошлом сезоне пропустил несколько месяцев из-за травмы.

Денис Попов
Денис Попов на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Защитник "Динамо" Дениса Попова беспокоят проблемы со спиной, из-за которой он пропустил матч с "Карпатами" (3:1) и в следующих поединках играл под давлением. Футболист готовился по индивидуальной программе. Он пока не готов выйти на поле, Шовковский предоставил защитнику отдыха. 

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спорт футбол Динамо Денис Попов Николай Шапаренко Александр Шовковский

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09:43 Все помещение выгорело — работница спорткомплекса о последствиях удара по Киеву

09:36 В первый день учебного года Зеленский поблагодарил учителей и защитников

09:36 Массированная атака на Украину — в Воздушных силах назвали количество сбитых целей

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