Шапаренко и Попов получили травмы и пока не смогут помочь Динамо

Николай Шапаренко перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский потерял сразу двух основных футболистов команды. Защитник Денис Попов и полузащитник Николай Шапаренко восстанавливаются от последствий повреждений.

Шовковский в интервью официальному сайту "Динамо" рассказал о кадровой ситуации в команде.

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В матче пятого тура украинской Премьер-лиги "Динамо" обыграло дома ЛНЗ. Единственный гол с пенальти забил Андрей Ярмоленко. Еще один мяч полузащитника был отменен из-за офсайда. Киевская команда одержала уверенную победу в матче, в котором сыграла не оптимальным составом.

Андрей Ярмоленко забивает гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Проблемы Шапаренко и Попова

Хавбек "Динамо" не вышел на поле в матче с ЛНЗ из-за проблем с икроножной мышцей. Тренерский штаб киевской команды решил не рисковать здоровьем игрока, который в прошлом сезоне пропустил несколько месяцев из-за травмы.

Денис Попов на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Защитник "Динамо" Дениса Попова беспокоят проблемы со спиной, из-за которой он пропустил матч с "Карпатами" (3:1) и в следующих поединках играл под давлением. Футболист готовился по индивидуальной программе. Он пока не готов выйти на поле, Шовковский предоставил защитнику отдыха.

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