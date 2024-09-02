Шапаренко та Попов отримали травми й поки не зможуть допомогти Динамо

Шапаренко та Попов отримали травми — що кажуть у Динамо
Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський втратив одразу двох основних футболістів команди. Захисник Денис Попов та півзахисник Микола Шапаренко відновлюються від наслідків пошкоджень.
Шовковський в інтерв'ю офіційному сайту "Динамо" розповів про кадрову ситуацію у команді.
У матчі п'ятого туру української Прем'єр-ліги "Динамо" обіграло вдома ЛНЗ. Єдиний гол із пенальті забив Андрій Ярмоленко. Ще один м'яч півзахисника було скасовано через офсайд. Київська команда здобула впевнену перемогу у матчі, у якому зіграла не оптимальним складом.
Проблеми Шапаренка та Попова
Хавбек "Динамо" не вийшов на поле в матчі з ЛНЗ через проблеми з литковим м'язом. Тренерський штаб київської команди вирішив не ризикувати здоров'ям гравця, який минулого сезону пропустив декілька місяців через травму.
Захисник "Динамо" Дениса Попова непокоїть проблеми зі спиною, через яку він пропустив матч із "Карпатами" (3:1) і в наступних поєдинках грав під тиском. Футболіст готувався за індивідуальною програмою. Він поки що не готовий вийти на поле, Шовковський надав захиснику відпочинку.
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