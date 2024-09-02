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Шапаренко та Попов отримали травми — що кажуть у Динамо

2 вересня 2024 09:31
Валерій Ковалевич - Редактор
Шапаренко та Попов отримали травми й поки не зможуть допомогти Динамо
Микола Шапаренко перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"
Валерій Ковалевич - Редактор

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський втратив одразу двох основних футболістів команди. Захисник Денис Попов та півзахисник Микола Шапаренко відновлюються від наслідків пошкоджень.

Шовковський в інтерв'ю офіційному сайту "Динамо" розповів про кадрову ситуацію у команді.

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Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко забиває гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Проблеми Шапаренка та Попова

Хавбек "Динамо" не вийшов на поле в матчі з ЛНЗ через проблеми з литковим м'язом. Тренерський штаб київської команди вирішив не ризикувати здоров'ям гравця, який минулого сезону пропустив декілька місяців через травму.

Денис Попов
Денис Попов на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Захисник "Динамо" Дениса Попова непокоїть проблеми зі спиною, через яку він пропустив матч із "Карпатами" (3:1) і в наступних поєдинках грав під тиском. Футболіст готувався за індивідуальною програмою. Він поки що не готовий вийти на поле, Шовковський надав захиснику відпочинку.

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спорт футбол Динамо Денис Попов Микола Шапаренко Олександр Шовковський

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