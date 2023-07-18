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Шапаренко и Попов представили новую форму "Динамо"

18 июля 2023 12:32
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Агабекян Карен
редактор
Шапаренко и Попов представили новую форму "Динамо"
Игроки "Динамо" в новой выездной форме. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" и компания New Balance представили новую форму на следующий сезон. Технический спонсор столичного клуба традиционно привлек игроков к акции.

Клуб и его технический спонсор представили видеорролик, посвященный преображению.

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Отметим, что после начала сотрудничества New Balance каждый сезон делает для киевского клуба эксклюзивную форму.

Новую форму уже запустили в продажу

На этот раз изменения коснулись домашней и выездной формы, которую представили Денис Попов, Николай Шапаренко, Владислав Дубинчак, Александр Андриевский и Александр Караваев.

На официальном сайте новую белую футболку можно купить за 2999 грн, такая же цена у технического спонсора. Синяя выездная футболка будет стоить столько же.

В сравнении с прошлым сезоном не изменился третий комплект формы, в котором киевляне так ни разу и не сыграли. Стоимость на эти футболки упала на 50%.

Представлена новая форма "Динамо". Фото: "Динамо"

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