Шапаренко и Попов представили новую форму "Динамо"
Киевское "Динамо" и компания New Balance представили новую форму на следующий сезон. Технический спонсор столичного клуба традиционно привлек игроков к акции.
Клуб и его технический спонсор представили видеорролик, посвященный преображению.
Отметим, что после начала сотрудничества New Balance каждый сезон делает для киевского клуба эксклюзивную форму.
Новую форму уже запустили в продажу
На этот раз изменения коснулись домашней и выездной формы, которую представили Денис Попов, Николай Шапаренко, Владислав Дубинчак, Александр Андриевский и Александр Караваев.
На официальном сайте новую белую футболку можно купить за 2999 грн, такая же цена у технического спонсора. Синяя выездная футболка будет стоить столько же.
В сравнении с прошлым сезоном не изменился третий комплект формы, в котором киевляне так ни разу и не сыграли. Стоимость на эти футболки упала на 50%.
Напомним, Мудрик готовится к уходу из "Челси": где он продолжит карьеру.
Роналду ждут в Европе: известный клуб хочет вернуть португальца.
Буяльский получит предложение из Германии: есть интерес от клуба Бундеслиги.
Почему ушел Михайличенко: "Шахтер" готовит трансфер бразильского защитника.
"Динамо" отдаст двух перспективных футболистов в "Зарю".
Забарный получил мощного партнера: "Борнмут" подписал звезду футбола.