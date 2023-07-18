Шапаренко та Попов представили нову форму "Динамо"

Гравці "Динамо" у новій виїзній формі. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" та компанія New Balance представили нову форму на наступний сезон. Технічний спонсор столичного клубу традиційно залучив гравців до акції.

Клуб та його технічний спонсор представили відеоролик, присвячений перетворенню.

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Зазначимо, що після початку співпраці New Balance щосезону робить для київського клубу ексклюзивну форму.

Нову форму вже запустили у продаж

Цього разу зміни торкнулися домашньої та виїзної форми, яку представили Денис Попов, Микола Шапаренко, Владислав Дубінчак, Олександр Андрієвський та Олександр Караваєв.

На офіційному сайті нову білу футболку можна купити за 2999 грн, така ж ціна у технічного спонсора. Синя виїзна футболка коштуватиме стільки ж.

Порівняно з минулим сезоном не змінився третій набір форми, в якому кияни так жодного разу і не зіграли. Ціна на ці футболки впала на 50%.

Представлено нову форму "Динамо". Фото: "Динамо"

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