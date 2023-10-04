Шапаренко в свой день рождения призвал поддержать легендарный сбор: как ему помог Бедняков

Николай Шапаренко на базе клуба. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко отметил свой 25 день рождения. "Гостем" на празднике оказался известный шоумен Алексей Бедняков.

Футболист и ведущий вместе попросили украинцев присоединиться к важному сбору, сообщил в своем Instagram-аккаунте Шапаренко.

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Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко и известный телеведущий Алексей Бедняков проводят сбор для обеспечения нужд Третьей Отдельной Штурмовой Бригады. Они попросили украинцев помочь собрать 30 млн гривен.

Беседа Шапаренко и Беднякова

Украинцы, которые пожертвуют на этот сбор наибольшую сумму, смогут получить памятные призы, которые связаны с Мариуполем, из Музея фрагментов войны. Футболист и шоумен записали забавное видео, в котором иронично шутили друг над другом.

Шапаренко и Бедняков. Скриншот instagram.com/nikolay.shaparenko/

На фразу Шапаренко "этот день настал" Бедняков ответил "Да, Николай наконец-то понял, как включается камера". В конце видео телеведущий поблагодарил спортсмена и пообещал, что теперь точно посмотрит одну игру "Динамо". На это спортсмен ответил, что все равно не станет включать передачи с Бедняковым. Когда Николай отключил камеру, Алексей начал возмущаться и кричать "Шахтер — чемпион" и "Переходи в "Бешикташ".

Алексей Бедняков родился и вырос в Мариуполе. Николай Шапаренко начал в этом городе свою спортивную карьеру в составе местного "Металлурга".

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